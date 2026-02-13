El mensaje de Mercedes que debe PREOCUPAR a Franco Colapinto y Alpine

Aunque el motor Mercedes de Franco Colapinto brilló en Barcelona, el jefe del equipo, Toto Wolff, no se muestra satisfecho con lo que está ocurriendo en Bahrein en este momento y, según el austriaco, Red Bull Racing está causando gran expectación.

En Bahrein la segunda fase de test ya está en marcha. La sesión matutina concluyó con Max Verstappen marcando el tiempo más rápido en el Bahrain International Circuit. Aunque, en esta etapa, estos datos aún tienen poco peso, el neerlandés completó 65 vueltas mientras que, por la mañana, Carlos Sainz se impuso al registrar 77 vueltas.

Los equipos en Bahrein continúan desarrollando sus programas sin sobresaltos. Wolff explicó a Motorsport.com que, sobre todo, Red Bull Racing luce realmente fuerte: "Esperaba que tuvieran un desempeño peor, ya que lo han hecho de forma impecable. El coche y el motor se han convertido en el referente, y con Max al volante, la combinación es imbatible."

Según Wolff, el motor Red Bull-Ford también resalta: "Son capaces de entregar mucha más energía en las rectas que los demás. Tras varias vueltas consecutivas... diría que, dadas las condiciones de hoy, en su primer día oficial de pruebas, han elevado la vara."

Las declaraciones de Wolff se producen en un momento en el que se debate en el paddock el tema de la unidad de potencia alemana. Audi, Ferrari y Honda no están contentos con la astucia de Mercedes, que ha ideado un sistema para incrementar la relación de compresión durante la carrera. Esto permite que la unidad de potencia alemana disponga de más potencia y funcione de manera más eficiente.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

