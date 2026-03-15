Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1, siendo su primera victoria en la máxima categoría y el segundo más joven de la historia en lograrlo, solamente por detrás de Max Verstappen.

El joven corredor resistió el ataque de los Ferrari y regresó a Italia a un triunfo en F1 desde que el último fuera en 2006. George Russell terminó por detrás de su compañero, con Lewis Hamilton completando el podio y logrando el primero con Ferrari tras un 2025 llenó de problemas.

Charles Leclerc y Oliver Bearman cerraron el Top 5 de la carrera, terminando por delante de Pierre Gasly, Liam Lawson e Isack Hadjar. Pese a las dificultades en el inicio de año, Carlos Sainz terminó en P9 y logró sumar puntos. Franco Colapinto completó a los primeros 10, teniendo los primeros puntos de su carrera como piloto de Alpine.

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Fernando Alonso se retiró por problemas en su Aston Martin. Sergio Pérez finalizó 15° la carrera, lo que seguramente le ha dado grandes datos a Cadillac para continuar el desarrollo del monoplaza.

¿Cómo quedó el GP de China 2026?

Posición Piloto 1 Kimi Antonelli 2 George Russell 3 Lewis Hamilton 4 Charles Leclerc 5 Oliver Bearman 6 Pierre Gasly 7 Liam Lawson 8 Isack Hadjar 9 Carlos Sainz 10 Franco Colapinto 11 Nico Hulkenberg 12 Arvin Lindblad 13 Valtteri Bottas 14 Esteban Ocon 15 Sergio Pérez 16 Max Verstappen 17 Fernando Alonso 18 Lance Stroll 19 Oscar Piastri 20 Lando Norris 21 Gabriel Bortoleto 22 Alex Albon

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¿Qué pasó en el GP de China 2026?

La segunda carrera del año volvió a ser un desfile de abandonos y retiros debido a problemas mecánicos. En los primeros minutos, se anunció que Gabriel Bortoleto y Alexander Albon no iniciarían la carrera, con los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri tampoco iniciando el Gran Premio de China 2026.

En el arranque Lewis Hamilton tomó el liderato, con Charles Leclerc avanzando también hasta la tercera posición. Franco Colapinto también consiguió algunas posiciones, aunque otros como Sergio Pérez no tuvieron la misma suerte porque el corredor mexicano terminó chocando con Valtteri Bottas, su compañero de equipo.

Mercedes no tardó en volver al liderato y en la tercera vuelta fue cuando Kimi Antonelli tomó el liderato de la carrera. Las posiciones parecían estabilizarse, hasta que en la vuelta 11 Lance Stroll abandonó la carrera, provocando la salida de un Safety Car.

Colapinto decidió quedarse afuera, lo que le permitió subir en la parrilla. Ya en el reinicio, el argentino cayó al quinto lugar, mientras que Antonelli siguió en la primera posición. En la vuelta 25 comenzaron dos grandes duelos en la pista, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton peleando por la P3, mientras más abajo Franco Colapinto trataba de defender su P5 de Esteban Ocon.

Al final, para la vuelta 29, Russell regresó detrás de Antonelli tras rebasar sin problemas a los Ferrari que seguían peleando entre ellos, mientras que Colapinto regresó al octavo lugar, aunque seguía sin ir a los pits. Fue en el giro 33 de la carrera que Franco paró, aunque a la salida de boxes se encontró de nuevo con Ocon, teniendo un choque que mandó a Franco a la 12ª posición.

Ya en la parte final de la carrera, volvió el desfile de DNF y fue Fernando Alonso quien finalmente tuvo que abandonar debido a las vibraciones en su Aston Martin. Algunas vueltas después, fue Max Verstappen quien también se retiraba por problemas mecánicos.

Leclerc decidió ya no pelear con Hamilton por el último lugar del podio, mientras que Antonelli conservó la P1 y regresó a Italia a una victoria en la F1, la primera desde 2006.

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