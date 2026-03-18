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Fernando Alonso, Aston Martin, Australia, 2026

¡ÚLTIMA HORA! La FIA INVESTIGARÁ a Aston Martin gracias a Alonso

Fernando Alonso, Aston Martin, Australia, 2026 — Foto: © IMAGO

¡ÚLTIMA HORA! La FIA INVESTIGARÁ a Aston Martin gracias a Alonso

La FIA observa de cerca la situación en Aston Martin, especialmente las maniobras que deben realizar Lance Stroll y Fernando Alonso para competir con la AMR26.

Según FormulaTechnica, el episodio en el que el piloto español retiró momentáneamente las manos del volante en la recta no ha sido bien recibido por el organismo rector del automovilismo.

Aston Martin ya ha confirmado problemas de vibración en la unidad de potencia trasera de la AMR26. Honda ha ofrecido varias actualizaciones sobre este inconveniente en las últimas semanas y espera presentar soluciones antes de la carrera en casa la próxima semana.

Por el momento, la situación complica a los pilotos, independientemente del rendimiento competitivo del monoplaza.

Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin

La FIA vigila de cerca a Aston Martin

En el Gran Premio de China, Alonso comentó que sentía molestias en las manos durante la carrera. "El nivel de vibración era muy alto hoy; en cierto momento, me resultó difícil sentir mis manos y pies", explicó el bicampeón.

Además, se han difundido imágenes en redes sociales en las que se ve al piloto español retirando ambas manos del volante en la recta.

La FIA analiza minuciosamente los datos de telemetría de los dos monoplazas británicos.

Si un problema técnico supera los límites de fiabilidad y pone en riesgo la seguridad física, el organismo está obligado a intervenir, concluyó el medio italiano.

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