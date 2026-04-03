El compañero de equipo de Lewis Hamilton se ríe después de que un rival de F1 gaste 120.000 € en un casco
El compañero de equipo de Lewis Hamilton se ríe después de que un rival de F1 gaste 120.000 € en un casco
Leclerc fue homenajeado en una gala esta semana
Esto no cuenta para el límite de costes, ¿verdad?
Gastar 120.000 € en un casco es una jugada audaz, aunque los cascos de F1 no son baratos en el mejor de los casos, rondando los 4.000-7.000 € cada vez que un piloto necesita uno nuevo.
Sin embargo... ¿y si ese casco hubiera pertenecido realmente a un piloto, y lo estuvieras comprando como artículo de coleccionista? ¿Y si los ingresos fueran a parar a una organización benéfica? ¿Y si, por ejemplo, tuvieras una fortuna de unos 350 millones de euros?
Todo esto para decir que el 'supremo' de Alpine F1, Flavio Briatore, compró el casco de Charles Leclerc en una subasta benéfica en Mónaco, y el compañero de equipo de Lewis Hamilton en Ferrari pareció encontrar todo el asunto increíblemente divertido.
Los Leclerc reciben un regalo de boda único
El evento del jueves fue la Gala de Premios de Embajadores de Buena Voluntad, donde Leclerc fue honrado con el Premio de Embajador de Buena Voluntad de este año.
El piloto de Ferrari fue recibido en la gala por el Príncipe Alberto II, con quien se ha cruzado varias veces antes (resulta que la escena social monegasca es bastante pequeña).
El príncipe también tenía un regalo sorpresa para Leclerc y su nueva esposa Alexandra: una réplica en miniatura de un Ferrari, del coche de Stuart Little 2, del que la nueva Sra. Leclerc había publicado una foto en línea para conmemorar su boda.
Así vive la otra mitad, ¿eh? ¿Gastar el alquiler de una década en el casco de un piloto (cuando él no conduce, no ha conducido y no conducirá para tu equipo), recibir regalos de boda personalizados de príncipes e ir a galas? ¡La F1 no ha olvidado sus raíces como juguete para los increíblemente ricos después de todo!
TITULARES DE F1: Anuncio de Verstappen, equipo de F1 emite un comunicado importante
Relacionado
Más noticias de F1
Últimas noticias F1
Cómo la FIA utiliza a 30 personas para ayudar a los comisarios a controlar a los pilotos en las carreras de F1
- Ayer 10:57
Martin Brundle afirma que la seguridad del piloto es la 'cuarta prioridad' para la FIA
- 4 de abril de 2026 10:59
El jefe de Aston Martin F1 considera 'absurdas' las 'conversaciones de paz' con Honda
- 4 de abril de 2026 09:47
Recién en
Recomendado por la redacción
Cómo la FIA utiliza a 30 personas para ayudar a los comisarios a controlar a los pilotos en las carreras de F1
Fernando Alonso revela el adorable nombre de su nuevo bebé
Lewis Hamilton y Max Verstappen retiran su ayuda a una estrella de la F1
El jefe de Aston Martin F1 considera 'absurdas' las 'conversaciones de paz' con Honda
Últimas Noticias
Cómo la FIA utiliza a 30 personas para ayudar a los comisarios a controlar a los pilotos en las carreras de F1
- Ayer 10:57
Fernando Alonso revela el adorable nombre de su nuevo bebé
- 4 de abril de 2026 17:42
Lewis Hamilton y Max Verstappen retiran su ayuda a una estrella de la F1
- 4 de abril de 2026 11:54
Martin Brundle afirma que la seguridad del piloto es la 'cuarta prioridad' para la FIA
- 4 de abril de 2026 10:59
El jefe de Aston Martin F1 considera 'absurdas' las 'conversaciones de paz' con Honda
- 4 de abril de 2026 09:47
¿Por qué la forma de Lewis Hamilton en 2026 no es tan buena como parece?
- 4 de abril de 2026 08:56
Más leído
GP de Japón 2026: Calendario completo de la próxima carrera de F1
- 21 marzo
¡Cambios para Alonso! Aston Martin quiere DESPEDIR a Newey; Horner, posible nuevo jefe de equipo
- 18 marzo
¡ÚLTIMA HORA! La FIA INVESTIGARÁ a Aston Martin gracias a Alonso
- 18 marzo
Franco Colapinto Hoy: Problemas en el Gran Premio de Japón; Las prácticas ponen un difícil panorama
- 27 marzo
F1 Hoy: Aston Martin le cambia jefe a Fernando Alonso; Lewis Hamilton llevará el 'Efecto Taylor Swift' a Miami
- 19 marzo
F1 Hoy: NUEVO fichaje para Mercedes; anuncian salida de Audi; Aston Martin CONFIRMA al jefe de equipo
- 21 marzo