El compañero de equipo de Lewis Hamilton se ríe después de que un rival de F1 gaste 120.000 € en un casco

Esto no cuenta para el límite de costes, ¿verdad?

Gastar 120.000 € en un casco es una jugada audaz, aunque los cascos de F1 no son baratos en el mejor de los casos, rondando los 4.000-7.000 € cada vez que un piloto necesita uno nuevo.

Sin embargo... ¿y si ese casco hubiera pertenecido realmente a un piloto, y lo estuvieras comprando como artículo de coleccionista? ¿Y si los ingresos fueran a parar a una organización benéfica? ¿Y si, por ejemplo, tuvieras una fortuna de unos 350 millones de euros?

Todo esto para decir que el 'supremo' de Alpine F1, Flavio Briatore, compró el casco de Charles Leclerc en una subasta benéfica en Mónaco, y el compañero de equipo de Lewis Hamilton en Ferrari pareció encontrar todo el asunto increíblemente divertido.

Los Leclerc reciben un regalo de boda único

El evento del jueves fue la Gala de Premios de Embajadores de Buena Voluntad, donde Leclerc fue honrado con el Premio de Embajador de Buena Voluntad de este año.

El piloto de Ferrari fue recibido en la gala por el Príncipe Alberto II, con quien se ha cruzado varias veces antes (resulta que la escena social monegasca es bastante pequeña).

El príncipe también tenía un regalo sorpresa para Leclerc y su nueva esposa Alexandra: una réplica en miniatura de un Ferrari, del coche de Stuart Little 2, del que la nueva Sra. Leclerc había publicado una foto en línea para conmemorar su boda.

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Así vive la otra mitad, ¿eh? ¿Gastar el alquiler de una década en el casco de un piloto (cuando él no conduce, no ha conducido y no conducirá para tu equipo), recibir regalos de boda personalizados de príncipes e ir a galas? ¡La F1 no ha olvidado sus raíces como juguete para los increíblemente ricos después de todo!

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