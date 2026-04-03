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Lewis Hamilton and Max Verstappen

Se revelan las 'frustraciones' de Lewis Hamilton con el 'intimidante' Max Verstappen

Lewis Hamilton and Max Verstappen — Foto: © IMAGO

Se revelan las 'frustraciones' de Lewis Hamilton con el 'intimidante' Max Verstappen

El expiloto de F1 Eddie Irvine ha dado su opinión

Escrito originalmente por Chris Deeley. Esta versión es una traducción.

El expiloto de F1 Eddie Irvine ha pronosticado fuegos artificiales entre George Russell y Kimi Antonelli este año, y ha ofrecido una visión de una de las mejores luchas por el título en la memoria reciente.

El expiloto de Ferrari, que se quedó a solo dos puntos de ganar el campeonato mundial de 1999 con la Scuderia, sacó a colación algunas comparaciones históricas cuando se le preguntó si cree que podría haber 'incidentes' entre los dos compañeros de equipo de Mercedes mientras luchan mano a mano por el título de 2026.

El piloto norirlandés mencionó específicamente la experiencia del jefe de Mercedes, Toto Wolff, en luchas por el título de alto riesgo similares, tanto cuando sus pilotos luchaban entre sí por el campeonato (Lewis Hamilton y Nico Rosberg en 2016) como cuando un actor externo estaba involucrado (Hamilton y Max Verstappen en 2021).

Ambas temporadas involucraron choques polémicos entre los contendientes al título, con Silverstone 2021 viendo a Hamilton sacar a Verstappen de la pista a alta velocidad en Copse, algo que Irvine atribuyó a que el británico quería oponerse a que su rival 'actuara como un acosador'.

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Irvine: Hamilton se frustró con Verstappen

Parece casi imposible que las batallas cerradas por el título eviten algún elemento de controversia o choques entre compañeros de equipo en los últimos años (¿quién recuerda a Lando Norris chocando por detrás con Oscar Piastri en Canadá el año pasado?) e Irvine predijo cosas similares para 2026.

"Estoy 100 por ciento seguro de ello", dijo a La Gazzetta dello Sport. "Hay demasiado en juego y los pilotos tienen rendimientos similares. Por lo tanto, Toto Wolff no puede intervenir con órdenes de equipo. Él experimentó situaciones muy tensas, cuando Lewis Hamilton luchó con Nico Rosberg y luego con Max Verstappen.

"En esta última ocasión, hubo un grave accidente en Silverstone. Creo que el siete veces campeón del mundo, que es uno de los pilotos más limpios de la historia, estaba frustrado porque el holandés estaba actuando como un acosador."

Antonelli lidera el campeonato de 2026 después de solo tres grandes premios, habiendo superado a su compañero de equipo – quien ya parecía estar frustrado por la radio del equipoen la clasificación en el Gran Premio de Japón.

Position Driver Team Points
1Kimi AntonelliMercedes72
2George RussellMercedes63
3Charles LeclercFerrari49
4Lewis HamiltonFerrari41
5Lando NorrisMcLaren25
6Oscar PiastriMcLaren21
7Ollie BearmanHaas17
8Pierre GaslyAlpine15
9Max VerstappenRed Bull12
10Liam LawsonRacing Bulls10
11Arvid LindbladRacing Bulls4
12Isack HadjarRed Bull4
13Gabriel BortoletoAudi2
14Carlos SainzWilliams2
15Esteban OconHaas1
16Franco ColapintoAlpine1
17Nico HulkenbergAudi0
18Alex AlbonWiliams0
19Valtteri BottasCadillac0
20Sergio PerezCadillac0
21Fernando AlonsoAston Martin0
22Lance StrollAston Martin0

LEER MÁS: El enorme plan de mejora de tres puntos de Ferrari F1 para alcanzar a Mercedes en Miami

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