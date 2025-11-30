F1 Noticias Hoy: Resultado Sprint y Qualy del sábado; Horario y parrilla del GP de Qatar

GPFans te presenta las notas más interesantes de este sábado 29 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

F1 Resultados Hoy: Piastri CONTRAATACA por el título; Alonso y Sainz suman puntos en Sprint del GP de Qatar. ::: LEER MÁS

Resultados F1 Hoy: Piastri VENCE a Norris por la pole; Sainz, P7 y Alonso, P8 en la qualy del GP de Qatar. ::: LEER MÁS

GP de Qatar Hoy: Parrilla de salida, con castigos incluidos. ::: LEER MÁS

GP de Qatar Hoy: Horarios y canales de televisión para la carrera. ::: LEER MÁS

