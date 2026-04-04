Noticias de F1 Hoy: Equipos de F1 se dirigen a Nürburgring mientras la FIA aprueba nueva carrera

¡Todas las últimas noticias del mundo de la F1!

La F1 está lista para regresar a Nürburgring por primera vez desde 2020.

Veremos coches de F1 en pista después de todo en abril, a pesar del parón de cinco semanas en la acción de las carreras como resultado de las cancelaciones de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita.

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La FIA aprueba nueva carrera tras cancelaciones de F1

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Se han confirmado dos nuevas carreras para la F1 Academy, tras la cancelación del fin de semana del Gran Premio de Arabia Saudita.

La serie liderada por la FIA ha decidido crear un concepto completamente nuevo, con algunas reglas de clasificación peculiares.

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Se revelan las 'frustraciones' de Lewis Hamilton con el 'intimidante' Max Verstappen

El expiloto de F1 Eddie Irvine ha predicho fuegos artificiales entre George Russell y Kimi Antonelli este año.

Ha utilizado los ejemplos de las peleas anteriores de Lewis Hamilton con Nico Rosberg y Max Verstappen como razones por las que Russell y Antonelli probablemente chocarán.

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La F1 'no necesita' a Max Verstappen

Un expiloto de F1 ha sugerido que el deporte no necesita mantener al cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen.

Cambios masivos en la regulación se introdujeron en el deporte a principios de este año, y Verstappen ha dicho que los nuevos coches no son divertidos de conducir, mientras que informes en los medios holandeses después del Gran Premio de Japón afirmaron que está 'considerando seriamente' retirarse de la F1.

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Presentador de Sky F1 consigue asiento en Ferrari

Un presentador de Sky F1 ha recibido un asiento en una serie de carreras, pilotando un Ferrari.

Actualmente hay un parón de cinco semanas en la F1, pero Ferrari sigue involucrado en muchas otras series de carreras en todo el mundo.

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