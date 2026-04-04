Lewis Hamilton y Max Verstappen suelen ser los primeros pilotos en apoyar a los jóvenes talentos emergentes en la F1, pero en 2026 han retirado su ayuda a una estrella.

Con 11 títulos mundiales entre ambos, Hamilton y Verstappen son ahora los dos veteranos de la Fórmula 1 y el año pasado dieron la bienvenida a una gran cantidad de novatos a este deporte.

Desde Isack Hadjar hasta Gabriel Bortoleto, estos jóvenes pilotos se han beneficiado de la sabiduría de los dos campeones. Kimi Antonelli también fue uno de esos novatos, pero ahora que lidera el campeonato de pilotos de 2026, la situación ha cambiado.

En declaraciones a la publicación alemana Bild, Antonelli fue preguntado sobre su relación con Hamilton y Verstappen. A esto respondió: "El año pasado, fueron muy abiertos y me ayudaron mucho.

Sin embargo, esos días de mentoría abierta han pasado, y añadió: "Ahora se han echado atrás".

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¿Puede Antonelli convertirse en campeón del mundo?

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El silencio de Verstappen de Red Bull y de Hamilton es fácil de entender porque Antonelli ya no es solo un recién llegado, es un serio contendiente que lucha constantemente por las victorias en las carreras.

Su reciente victoria en Japón le permitió ascender firmemente a lo más alto de la clasificación, por delante de su compañero de equipo George Russell, convirtiéndose en el piloto más joven en lograrlo.

Aunque la mentoría directa de múltiples campeones del mundo ha disminuido, el piloto italiano sigue poniendo en práctica las lecciones cruciales que aprendió durante su año de debut.

Él enfatiza una lección en particular que es: "Sé siempre tú mismo y asegúrate de disfrutar lo que haces si quieres ser realmente rápido. La presión aquí a veces puede hacer que lo olvides".

Antonelli: Mi mayor debilidad es la experiencia

Antonelli también habló sobre sus posibilidades de vencer a su compañero de equipo Russell por el título este año, y dijo: "La experiencia es mi mayor debilidad en comparación con pilotos como George, sin duda.

"Eso no se puede comprar. Pero confío en que aún tendría una oportunidad si surgiera. He estado trabajando para esto durante muchos años, y mi victoria demostró que puedo vencer a cualquiera si rindo a mi potencial.

"Pero para lograrlo, necesito hacer bien lo básico. Mi equipo y yo nos lo recordamos constantemente".

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