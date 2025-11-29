close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
A smug-looking Verstappen with Norris and Piastri either side with annoyed expressions. There is a blue background and a white FIA logo in front of the drivers.

Piastri CONTRAATACA por el título; Alonso y Sainz suman puntos en Sprint del GP de Qatar

Piastri CONTRAATACA por el título; Alonso y Sainz suman puntos en Sprint del GP de Qatar

Aloisio Hernández
A smug-looking Verstappen with Norris and Piastri either side with annoyed expressions. There is a blue background and a white FIA logo in front of the drivers.

Oscar Piastri ganó la Sprint Race del Gran Premio de Qatar y contraatacó en la pelea por el título junto a Max Verstappen y Lando Norris.

Fernando Alonso y Carlos Sainz terminaron P7 y P8, llevándose los últimos dos puntos de la carrera de velocidad en Lusail. George Russell y Lando Norris completaron el podio.

A pesar de que Max Verstappen recuperó posiciones en la salida con ayuda de su compañero de equipo, no pudo rebasar a Norris por la P3. Kimi Antonelli terminó por detrás del cuatro veces campeón del mundo tras una sanción a Yuki Tsunoda.

Isack Hadjar y Alexander Albon completaron los primeros diez, pero no sumaron puntos. Charles Leclerc tuvo una pésima salida y perdió cuatro posiciones, terminando hasta la 13° posición.

GP de Qatar 2025: Sprint

Posición Piloto
1Oscar Piastri
2George Russell
3Lando Norris
4Max Verstappen
5Yuki Tsunoda
6Kimi Antonelli
7Fernando Alonso
8Carlos Sainz
9Isack Hadjar
10Alexander Albon
11Gabriel Bortoleto
12Oliver Bearman
13Charles Leclerc
14Liam Lawson
15Esteban Ocon
16Nico Hulkenberg
17Lewis Hamilton
18Pierre Gasly
19Franco Colapinto
20Lance Stroll

Relacionado: OFICIAL: ¡Alpine confirma LA MEJOR NOTICIA con Franco Colapinto para 2026!

¿Qué pasó en la FP1 del GP de Qatar?

Fernando Alonso y Carlos Sainz se sorprendieron en la FP1 del Gran Premio de Qatar. Los españoles terminaron en tercer y cuarto lugar en una primera práctica dominada por McLaren con Oscar Piastri liderando con la mejor vuelta en 1:20.924 segundos.

Max Verstappen, quien sigue esperando pelear por el título del Campeonato de Pilotos, quedó en sexto lugar, lejos de sus rivales. El resto del Top 10 lo integraron Isack Hadjar, Alex Albon, Charles Leclefc. Lance Stroll y Kimi Antonelli.

Fuera de los primeros diez hubo nombres destacados como Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, George Russell y Franco Colapinto, este último con daños en su monoplaza tras un incidente en la pista.

GP de Qatar 2025: FP1

>Carlos Sainz
Posición Piloto
1Oscar Piastri
2Lando Norris
3Fernando Alonso
4
5Isack Hadjar
6Max Verstappen
7Alexander Albon
8Charles Leclerc
9Lance Stroll
10Kimi Antonelli
11Nico Hulkenberg
12Lewis Hamilton
13Yuki Tsunoda
14George Russell
15Oliver Bearman
16Gabriel Bortoleto
17Esteban Ocon
18Pierre Gasly
19Liam Lawson
20Franco Colapinto

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

8627 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Piastri CONTRAATACA por el título; Alonso y Sainz suman puntos en Sprint del GP de Qatar
GP de Qatar

Piastri CONTRAATACA por el título; Alonso y Sainz suman puntos en Sprint del GP de Qatar

  • hace 39 minutos
F1 Noticias Hoy: Sainz, amenazado por Leclerc; Alonso lanza decepcionante mensaje
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: Sainz, amenazado por Leclerc; Alonso lanza decepcionante mensaje

  • Hoy 12:00
OFICIAL: ¡Alpine confirma LA MEJOR NOTICIA con Franco Colapinto para 2026!
Alpine

OFICIAL: ¡Alpine confirma LA MEJOR NOTICIA con Franco Colapinto para 2026!

  • Hoy 01:00
Checo Noticias Hoy: Genera miedo en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026
F1 Checo Hoy

Checo Noticias Hoy: Genera miedo en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026

  • Hoy 04:00
Colapinto Noticias Hoy: Revela problemas en su auto; Alpine confirma noticia para 2026
F1 Colapinto Hoy

Colapinto Noticias Hoy: Revela problemas en su auto; Alpine confirma noticia para 2026

  • Hoy 03:00
F1 Noticias Hoy: Resultados viernes en Qatar; Horario y parrilla para Sprint y Qualy
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: Resultados viernes en Qatar; Horario y parrilla para Sprint y Qualy

  • Hoy 02:00
MÃ¡s noticias

Más leído

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz

  • 14 noviembre
 URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
10.000+ views

URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto

  • 14 noviembre
 ¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
7.500+ views

¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!

  • 11 noviembre
 Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
5.000+ views

Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine

  • 12 noviembre
 BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
5.000+ views

BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!

  • 18 noviembre
 ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
4.000+ views

ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso

  • 26 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x