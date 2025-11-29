Alpine confirmó la mejor noticia con Franco Colapinto de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Steve Nielsen, directivo de la escudería francesa, hizo oficial a la prensa un paso que el equipo del argentino dará muy pronto y que es crucial para el próximo campeonato: "Recientemente pasamos la prueba de choque de nuestro chasis y estamos trabajando en el resto de las pruebas de choque.

"Aún no los hemos terminado todos, pero el chasis ha sido aprobado, lo cual es una buena noticia porque es un obstáculo importante y, si fallas, te puede costar semanas.

"Lo logramos, lo cual es muy positivo para nosotros. Es un paso importante que hemos dado, lo que nos permite planificar con confianza la construcción y las pruebas del coche en Barcelona", comentó.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

