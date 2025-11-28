URGENTE: Franco Colapinto revela GRAVES PROBLEMAS en su monoplaza

Franco Colapinto destapó urgentes problemas en su monoplaza Alpine tras la clasificación para la carrera de velocidad del Gran Premio de Qatar.

El corredor argentino dijo lo siguiente a ESPN tras finalizar en el último lugar de la SQ1: “Despues de la FP1 los dos rompimos mucho el piso porque acá iba saltando mucho el auto.

“Tenemos que cambiarlos, pero no tenemos más. No te hace disfrutar manejar", confesó el piloto sudamericano. Recordar que Franco es el único piloto de la parrilla actual que no ha logrado sumar puntos.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

