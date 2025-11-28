Piastri da GOLPE al título; Alonso, P4 en Qualy Sprint del GP de Qatar
Piastri da GOLPE al título; Alonso, P4 en Qualy Sprint del GP de Qatar
Oscar Piastri se quedó con la pole position para el Gran Premio de Qatar, en medio de la lucha por el campeonato contra Lando Norris y Max Verstappen.
Fernando Alonso finalizó cuarto, por detrás de George Russell y Norris. Yuki Tsunoda terminó quinto, por delante de Verstappen, Kimi Antonelli, Carlos Sainz, Charles Leclerc y Alexander Albon.
Para la segunda ronda de eliminación no tuvimos grandes sorpresas, solamente Isack Hadjar fue eliminado de último minuto porque los comisarios le quitaron su registro tras superar los límites de pista. Además, fueron eliminados Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg y Esteban Ocon.
En los últimos minutos de la SQ1, Hamilton logró con su último intento de vuelta rápida ponerse en P15, el último lugar de clasificación para la SQ2; sin embargo, Antonelli vino de atrás y logró ponerse 11°. Junto al británico quedó fuera Lance Stroll, Liam Lawson, Pierre Gasly y Franco Colapinto.
GP de Qatar 2025: Qualy Sprint
|Posición
|Piloto
|1
|Oscar Piastri
|2
|George Russell
|3
|Lando Norris
|4
|Fernando Alonso
|5
|Yuki Tsunoda
|6
|Max Verstappen
|7
|Kimi Antonelli
|8
|Carlos Sainz
|9
|Charles Leclerc
|10
|Alexander Albon
|11
|Isack Hadjar
|12
|Oliver Bearman
|13
|Gabriel Bortoleto
|14
|Nico Hulkenberg
|15
|Esteban Ocon
|16
|Lance Stroll
|17
|Liam Lawson
|18
|Lewis Hamilton
|19
|Pierre Gasly
|20
|Franco Colapinto
Relacionado: Horarios y canales de televisión EN VIVO para el GP de Qatar
¿Qué pasó en la FP1 del GP de Qatar?
Fernando Alonso y Carlos Sainz se sorprendieron en la FP1 del Gran Premio de Qatar. Los españoles terminaron en tercer y cuarto lugar en una primera práctica dominada por McLaren con Oscar Piastri liderando con la mejor vuelta en 1:20.924 segundos.
Max Verstappen, quien sigue esperando pelear por el título del Campeonato de Pilotos, quedó en sexto lugar, lejos de sus rivales. El resto del Top 10 lo integraron Isack Hadjar, Alex Albon, Charles Leclefc. Lance Stroll y Kimi Antonelli.
Fuera de los primeros diez hubo nombres destacados como Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, George Russell y Franco Colapinto, este último con daños en su monoplaza tras un incidente en la pista.
GP de Qatar 2025: FP1
|Posición
|Piloto
|1
|Oscar Piastri
|2
|Lando Norris
|3
|Fernando Alonso
|4
|5
|Isack Hadjar
|6
|Max Verstappen
|7
|Alexander Albon
|8
|Charles Leclerc
|9
|Lance Stroll
|10
|Kimi Antonelli
|11
|Nico Hulkenberg
|12
|Lewis Hamilton
|13
|Yuki Tsunoda
|14
|George Russell
|15
|Oliver Bearman
|16
|Gabriel Bortoleto
|17
|Esteban Ocon
|18
|Pierre Gasly
|19
|Liam Lawson
|20
|Franco Colapinto
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Piastri da GOLPE al título; Alonso, P4 en Qualy Sprint del GP de Qatar
- 1 hour ago
Charles Leclerc EXPLOTA contra Carlos Sainz y lo AMENAZA
- Hace un momento
¡Fernando Alonso lanza DECEPCIONANTE mensaje para el GP de Qatar!
- hace 10 minutos
URGENTE: Franco Colapinto revela GRAVES PROBLEMAS en su monoplaza
- hace 40 minutos
Alonso y Sainz SORPRENDEN en Top 5; Verstappen, LEJOS de McLaren en FP1 del GP de Qatar
- Hoy 15:35
Antonelli HUMILLA a Hamilton y lo ELIMINA de la Qualy Sprint del GP de Qatar
- 1 hour ago
Más leído
ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
- 14 noviembre
URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
- 14 noviembre
¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
- 11 noviembre
Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
- 12 noviembre
BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
- 18 noviembre
ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
- 26 noviembre