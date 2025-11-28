close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Fernando Alonso, Oscar Piastri, Social, 2024

Piastri da GOLPE al título; Alonso, P4 en Qualy Sprint del GP de Qatar

Piastri da GOLPE al título; Alonso, P4 en Qualy Sprint del GP de Qatar

Aloisio Hernández
Fernando Alonso, Oscar Piastri, Social, 2024

Oscar Piastri se quedó con la pole position para el Gran Premio de Qatar, en medio de la lucha por el campeonato contra Lando Norris y Max Verstappen.

Fernando Alonso finalizó cuarto, por detrás de George Russell y Norris. Yuki Tsunoda terminó quinto, por delante de Verstappen, Kimi Antonelli, Carlos Sainz, Charles Leclerc y Alexander Albon.

Para la segunda ronda de eliminación no tuvimos grandes sorpresas, solamente Isack Hadjar fue eliminado de último minuto porque los comisarios le quitaron su registro tras superar los límites de pista. Además, fueron eliminados Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg y Esteban Ocon.

En los últimos minutos de la SQ1, Hamilton logró con su último intento de vuelta rápida ponerse en P15, el último lugar de clasificación para la SQ2; sin embargo, Antonelli vino de atrás y logró ponerse 11°. Junto al británico quedó fuera Lance Stroll, Liam Lawson, Pierre Gasly y Franco Colapinto.

GP de Qatar 2025: Qualy Sprint

Posición Piloto
1Oscar Piastri
2George Russell
3Lando Norris
4Fernando Alonso
5Yuki Tsunoda
6Max Verstappen
7Kimi Antonelli
8Carlos Sainz
9Charles Leclerc
10Alexander Albon
11Isack Hadjar
12Oliver Bearman
13Gabriel Bortoleto
14Nico Hulkenberg
15Esteban Ocon
16Lance Stroll
17Liam Lawson
18Lewis Hamilton
19Pierre Gasly
20Franco Colapinto

Relacionado: Horarios y canales de televisión EN VIVO para el GP de Qatar

¿Qué pasó en la FP1 del GP de Qatar?

Fernando Alonso y Carlos Sainz se sorprendieron en la FP1 del Gran Premio de Qatar. Los españoles terminaron en tercer y cuarto lugar en una primera práctica dominada por McLaren con Oscar Piastri liderando con la mejor vuelta en 1:20.924 segundos.

Max Verstappen, quien sigue esperando pelear por el título del Campeonato de Pilotos, quedó en sexto lugar, lejos de sus rivales. El resto del Top 10 lo integraron Isack Hadjar, Alex Albon, Charles Leclefc. Lance Stroll y Kimi Antonelli.

Fuera de los primeros diez hubo nombres destacados como Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, George Russell y Franco Colapinto, este último con daños en su monoplaza tras un incidente en la pista.

GP de Qatar 2025: FP1

>Carlos Sainz
Posición Piloto
1Oscar Piastri
2Lando Norris
3Fernando Alonso
4
5Isack Hadjar
6Max Verstappen
7Alexander Albon
8Charles Leclerc
9Lance Stroll
10Kimi Antonelli
11Nico Hulkenberg
12Lewis Hamilton
13Yuki Tsunoda
14George Russell
15Oliver Bearman
16Gabriel Bortoleto
17Esteban Ocon
18Pierre Gasly
19Liam Lawson
20Franco Colapinto

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

8409 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Piastri da GOLPE al título; Alonso, P4 en Qualy Sprint del GP de Qatar
GP de Qatar

Piastri da GOLPE al título; Alonso, P4 en Qualy Sprint del GP de Qatar

  • 1 hour ago
Charles Leclerc EXPLOTA contra Carlos Sainz y lo AMENAZA
Ferrari

Charles Leclerc EXPLOTA contra Carlos Sainz y lo AMENAZA

  • Hace un momento
¡Fernando Alonso lanza DECEPCIONANTE mensaje para el GP de Qatar!
Aston Martin

¡Fernando Alonso lanza DECEPCIONANTE mensaje para el GP de Qatar!

  • hace 10 minutos
URGENTE: Franco Colapinto revela GRAVES PROBLEMAS en su monoplaza
Alpine

URGENTE: Franco Colapinto revela GRAVES PROBLEMAS en su monoplaza

  • hace 40 minutos
Alonso y Sainz SORPRENDEN en Top 5; Verstappen, LEJOS de McLaren en FP1 del GP de Qatar
GP de Qatar

Alonso y Sainz SORPRENDEN en Top 5; Verstappen, LEJOS de McLaren en FP1 del GP de Qatar

  • Hoy 15:35
Antonelli HUMILLA a Hamilton y lo ELIMINA de la Qualy Sprint del GP de Qatar
GP de Qatar

Antonelli HUMILLA a Hamilton y lo ELIMINA de la Qualy Sprint del GP de Qatar

  • 1 hour ago
MÃ¡s noticias

Más leído

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz

  • 14 noviembre
 URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
10.000+ views

URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto

  • 14 noviembre
 ¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
7.500+ views

¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!

  • 11 noviembre
 Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
5.000+ views

Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine

  • 12 noviembre
 BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
5.000+ views

BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!

  • 18 noviembre
 ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
2.500+ views

ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso

  • 26 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x