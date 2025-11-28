Oscar Piastri se quedó con la pole position para el Gran Premio de Qatar, en medio de la lucha por el campeonato contra Lando Norris y Max Verstappen.

Fernando Alonso finalizó cuarto, por detrás de George Russell y Norris. Yuki Tsunoda terminó quinto, por delante de Verstappen, Kimi Antonelli, Carlos Sainz, Charles Leclerc y Alexander Albon.

Para la segunda ronda de eliminación no tuvimos grandes sorpresas, solamente Isack Hadjar fue eliminado de último minuto porque los comisarios le quitaron su registro tras superar los límites de pista. Además, fueron eliminados Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg y Esteban Ocon.

En los últimos minutos de la SQ1, Hamilton logró con su último intento de vuelta rápida ponerse en P15, el último lugar de clasificación para la SQ2; sin embargo, Antonelli vino de atrás y logró ponerse 11°. Junto al británico quedó fuera Lance Stroll, Liam Lawson, Pierre Gasly y Franco Colapinto.

GP de Qatar 2025: Qualy Sprint

Posición Piloto 1 Oscar Piastri 2 George Russell 3 Lando Norris 4 Fernando Alonso 5 Yuki Tsunoda 6 Max Verstappen 7 Kimi Antonelli 8 Carlos Sainz 9 Charles Leclerc 10 Alexander Albon 11 Isack Hadjar 12 Oliver Bearman 13 Gabriel Bortoleto 14 Nico Hulkenberg 15 Esteban Ocon 16 Lance Stroll 17 Liam Lawson 18 Lewis Hamilton 19 Pierre Gasly 20 Franco Colapinto

Relacionado: Horarios y canales de televisión EN VIVO para el GP de Qatar

¿Qué pasó en la FP1 del GP de Qatar?

Fernando Alonso y Carlos Sainz se sorprendieron en la FP1 del Gran Premio de Qatar. Los españoles terminaron en tercer y cuarto lugar en una primera práctica dominada por McLaren con Oscar Piastri liderando con la mejor vuelta en 1:20.924 segundos.

Max Verstappen, quien sigue esperando pelear por el título del Campeonato de Pilotos, quedó en sexto lugar, lejos de sus rivales. El resto del Top 10 lo integraron Isack Hadjar, Alex Albon, Charles Leclefc. Lance Stroll y Kimi Antonelli.

Fuera de los primeros diez hubo nombres destacados como Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, George Russell y Franco Colapinto, este último con daños en su monoplaza tras un incidente en la pista.

GP de Qatar 2025: FP1

Posición Piloto 1 Oscar Piastri 2 Lando Norris 3 Fernando Alonso 4 >Carlos Sainz 5 Isack Hadjar 6 Max Verstappen 7 Alexander Albon 8 Charles Leclerc 9 Lance Stroll 10 Kimi Antonelli 11 Nico Hulkenberg 12 Lewis Hamilton 13 Yuki Tsunoda 14 George Russell 15 Oliver Bearman 16 Gabriel Bortoleto 17 Esteban Ocon 18 Pierre Gasly 19 Liam Lawson 20 Franco Colapinto

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!