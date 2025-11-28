Alonso y Sainz SORPRENDEN en Top 5; Verstappen, LEJOS de McLaren en FP1 del GP de Qatar
Alonso y Sainz SORPRENDEN en Top 5; Verstappen, LEJOS de McLaren en FP1 del GP de Qatar
Fernando Alonso y Carlos Sainz se sorprendieron en la FP1 del Gran Premio de Qatar.
Los españoles terminaron en tercer y cuarto lugar en una primera práctica dominada por McLaren con Oscar Piastri liderando con la mejor vuelta en 1:20.924 segundos.
Max Verstappen, quien sigue esperando pelear por el título, quedó en sexto lugar, lejos de sus rivales. El resto del Top 10 lo integraron Isack Hadjar, Alex Albon, Charles Leclefc. Lance Stroll y Kimi Antonelli.
Fuera de los primeros diez hubo nombres destacados como Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, George Russell y Franco Colapinto, este último con daños en su monoplaza tras un incidente en la pista.
GP de Qatar 2025: FP1
|Posición
|Piloto
|1
|Oscar Piastri
|2
|Lando Norris
|3
|Fernando Alonso
|4
|5
|Isack Hadjar
|6
|Max Verstappen
|7
|Alexander Albon
|8
|Charles Leclerc
|9
|Lance Stroll
|10
|Kimi Antonelli
|11
|Nico Hulkenberg
|12
|Lewis Hamilton
|13
|Yuki Tsunoda
|14
|George Russell
|15
|Oliver Bearman
|16
|Gabriel Bortoleto
|17
|Esteban Ocon
|18
|Pierre Gasly
|19
|Liam Lawson
|20
|Franco Colapinto
Relacionado: Horarios y canales de televisión EN VIVO para el GP de Qatar
¿Cómo va el Campeonato de Pilotos previo al GP de Qatar?
El Gran Premio de Las Vegas entregó una carrera donde Max Verstappen demostró que aún puede consagrarse campeón de pilotos, especialmente gracias a la debacle sufrida por McLaren.
El sábado en el Circuito de Las Vegas inició con una serie de carros por todos lados, causando dos autos de seguridad rápidamente. Los pilotos españoles tuvieron un día muy mezclado, ya que Alonso no pudo hacer mucho, pero Sainz logró una estupenda séptima posición.
En lo que significó la carrera de los Ferrari, fue una absoluta tragedia, ya que Lewis Hamilton y Charles Leclerc no pudieron competir con la parte alta de la parrilla. En cuanto a Franco Colapinto, desafortunadamente, por más que siga teniendo un buen cierre, aún no puede sumar ni un solo punto.
El gran ganador fue Mercedes con un doble podio, donde Kimi Antonelli logró un nuevo podio, mientras George Russell acabó segundo
- 1. Lando Norris 390 puntos
- 2. Óscar Piastri 366 puntos
- 3. Max Verstappen 366 puntos
- 4. George Russell 294 puntos
- 5. Charles Leclerc 226 puntos
- 6. Lewis Hamilton 152 puntos
- 7. Andrea Kimi Antonelli 137 puntos
- 8. Alexander Albon 73 puntos
- 9. Isack Hadjar 51 puntos
- 10. Nico Hülkenberg 49 puntos
- 11. Carlos Sainz 48 puntos
- 12. Oliver Bearman 41 puntos
- 13. Fernando Alonso 40 puntos
- 14. Liam Lawson 36 puntos
- 15. Lance Stroll 32 puntos
- 16. Esteban Ocon 32 puntos
- 17. Yuki Tsunoda 28 puntos
- 18. Pierre Gasly 22 puntos
- 19. Gabriel Bortoleto 19 puntos
- 20. Franco Colapinto 0 puntos
¡Mira toda la acción de los GP en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Alonso y Sainz SORPRENDEN en Top 5; Verstappen, LEJOS de McLaren en FP1 del GP de Qatar
- hace 22 minutos
Checo Noticias Hoy: Impacto en Cadillac; Aclaran amenaza de Herta; Responden duda de regreso
- Hoy 02:00
Colapinto Noticias Hoy: Advierte a Alpine, Confirman ayuda de la FIA
- Hoy 01:00
¡Cadillac aclara la DUDA MÁS GRANDE sobre el regreso de Checo Pérez a la F1!
- Hoy 00:00
URGENTE: ¡Confirman la AYUDA de la FIA a Franco Colapinto y Alpine!
- Ayer 23:00
¿Colton Herta AMENAZA el asiento de Checo? Cadillac responde
- Ayer 22:00
Más leído
ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
- 14 noviembre
URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
- 14 noviembre
¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
- 11 noviembre
Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
- 12 noviembre
BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
- 18 noviembre
ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
- 26 noviembre