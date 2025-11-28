Fernando Alonso y Carlos Sainz se sorprendieron en la FP1 del Gran Premio de Qatar.

Los españoles terminaron en tercer y cuarto lugar en una primera práctica dominada por McLaren con Oscar Piastri liderando con la mejor vuelta en 1:20.924 segundos.

Max Verstappen, quien sigue esperando pelear por el título, quedó en sexto lugar, lejos de sus rivales. El resto del Top 10 lo integraron Isack Hadjar, Alex Albon, Charles Leclefc. Lance Stroll y Kimi Antonelli.

Fuera de los primeros diez hubo nombres destacados como Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, George Russell y Franco Colapinto, este último con daños en su monoplaza tras un incidente en la pista.

GP de Qatar 2025: FP1

Posición Piloto 1 Oscar Piastri 2 Lando Norris 3 Fernando Alonso 4 >Carlos Sainz 5 Isack Hadjar 6 Max Verstappen 7 Alexander Albon 8 Charles Leclerc 9 Lance Stroll 10 Kimi Antonelli 11 Nico Hulkenberg 12 Lewis Hamilton 13 Yuki Tsunoda 14 George Russell 15 Oliver Bearman 16 Gabriel Bortoleto 17 Esteban Ocon 18 Pierre Gasly 19 Liam Lawson 20 Franco Colapinto

¿Cómo va el Campeonato de Pilotos previo al GP de Qatar?

El Gran Premio de Las Vegas entregó una carrera donde Max Verstappen demostró que aún puede consagrarse campeón de pilotos, especialmente gracias a la debacle sufrida por McLaren.

El sábado en el Circuito de Las Vegas inició con una serie de carros por todos lados, causando dos autos de seguridad rápidamente. Los pilotos españoles tuvieron un día muy mezclado, ya que Alonso no pudo hacer mucho, pero Sainz logró una estupenda séptima posición.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, fue una absoluta tragedia, ya que Lewis Hamilton y Charles Leclerc no pudieron competir con la parte alta de la parrilla. En cuanto a Franco Colapinto, desafortunadamente, por más que siga teniendo un buen cierre, aún no puede sumar ni un solo punto.

El gran ganador fue Mercedes con un doble podio, donde Kimi Antonelli logró un nuevo podio, mientras George Russell acabó segundo

1. Lando Norris 390 puntos

2. Óscar Piastri 366 puntos

3. Max Verstappen 366 puntos

4. George Russell 294 puntos

5. Charles Leclerc 226 puntos

6. Lewis Hamilton 152 puntos

7. Andrea Kimi Antonelli 137 puntos

8. Alexander Albon 73 puntos

9. Isack Hadjar 51 puntos

10. Nico Hülkenberg 49 puntos

11. Carlos Sainz 48 puntos

12. Oliver Bearman 41 puntos

13. Fernando Alonso 40 puntos

14. Liam Lawson 36 puntos

15. Lance Stroll 32 puntos

16. Esteban Ocon 32 puntos

17. Yuki Tsunoda 28 puntos

18. Pierre Gasly 22 puntos

19. Gabriel Bortoleto 19 puntos

20. Franco Colapinto 0 puntos

