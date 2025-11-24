close global

Lando Norris, Oscar Piastri and Max Verstappen look at the F1 trophy in a composite

Así queda el campeonato de PILOTOS tras el GP de Las Vegas

Nazario Assad De León
El Gran Premio de Las Vegas entregó una carrera donde Max Verstappen demostró que aún puede consagrarse campeón de pilotos, especialmente gracias a la debacle sufrida por McLaren.

El sábado en el Circuito de Las Vegas inició con una serie de carros por todos lados, causando dos autos de seguridad rápidamente.

Los pilotos españoles tuvieron un día muy mezclado, ya que Alonso no pudo hacer mucho, pero Sainz logró una estupenda séptima posición.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, fue una absoluta tragedia, ya que Lewis Hamilton y Charles Leclerc no pudieron competir con la parte alta de la parrilla.

En cuanto a Franco Colapinto, desafortunadamente, por más que siga teniendo un buen cierre, aún no puede sumar ni un solo punto.

El gran ganador fue Mercedes con un doble podio, donde Kimi Antonelli logró un nuevo podio, mientras George Russell acabó segundo

¿Como marcha el Campeonato de Pilotos de F1 2025?

  • 1. Lando Norris 390 puntos
  • 2. Óscar Piastri 366 puntos
  • 3. Max Verstappen 366 puntos
  • 4. George Russell 294 puntos
  • 5. Charles Leclerc 226 puntos
  • 6. Lewis Hamilton 152 puntos
  • 7. Andrea Kimi Antonelli 137 puntos
  • 8. Alexander Albon 73 puntos
  • 9. Isack Hadjar 51 puntos
  • 10. Nico Hülkenberg 49 puntos
  • 11. Carlos Sainz 48 puntos
  • 12. Oliver Bearman 41 puntos
  • 13. Fernando Alonso 40 puntos
  • 14. Liam Lawson 36 puntos
  • 15. Lance Stroll 32 puntos
  • 16. Esteban Ocon 32 puntos
  • 17. Yuki Tsunoda 28 puntos
  • 18. Pierre Gasly 22 puntos
  • 19. Gabriel Bortoleto 19 puntos
  • 20. Franco Colapinto 0 puntos

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

7910 votos

