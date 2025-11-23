Max Verstappen se lleva el GP de Las Vegas; Carlos Sainz luce; Mercedes brilla

El Gran Premio de Las Vegas entregó a Max Verstappen una nueva oportunidad de ponerse en plena posición para llevarse el campeonato de pilotos esta temporada.

Norris se llevó el primer lugar en la carrera callejera en Las Vegas, donde el podio junto a él lo completaron Lando Norris y George Russell, pero tras la descalificación de los dos pilotos de McLaren, Andrea Kimi Antonelli se sumó al podio.

El inicio fue caótico en su totalidad, cuando desde la primera vuelta llegó el primer Virtual Safety Car donde Lance Stroll y Gabriel Bortoleto abandonaron la carrera, y hubo múltiples daños y contactos entre los pilotos.

En la vuelta número 16 llegó otro Virtual Safety Car, justo en el momento en que Kimi Antonelli fue sancionado con cinco segundos por una salida en falso.

En la vuelta 37 de la carrera, Alex Albon fue el tercero en unirse a la lista de abandonos de la carrera.

Dentro del rendimiento de los hispanos, Fernando Alonso tuvo una de esas carreras testimoniales de la temporada, ya que acabó la carrera en la posición número 13.

Por otro lado, Carlos Sainz venció con tranquilidad a Albon y terminó dentro de la zona de puntos.

Franco Colapinto demostró de nuevo que está teniendo un cierre de temporada importante, corriendo a los mismos tiempos que Pierre Gasly, aunque no ha logrado sumar puntos.

Del lado de Mercedes, fueron los grandes ganadores de la carrera como equipo, ya que ambos pilotos sumaron de manera importante, con el podio de Russell y quinto lugar de Antonelli tras la sanción, aunque su titánica carrera fue premiada con otro podio tras la descalificación de los McLaren.

En cambio, Ferrari se rezaga cada vez más en la lucha por el campeonato de constructores, donde apunta para quedar fuera del top 3 de escuderías

¿Como terminó el Gran Premio de Las Vegas en 2025?

1. Max Verstappen

2. George Russell

3. Andrea Kimi Antonelli

4. Charles Leclerc

5. Carlos Sainz

6. Isack Hadjar

7. Nico Hülkenberg

8. Lewis Hamilton

9. Esteban Ocon

10. Oliver Bearman

11. Fernando Alonso

12. Yuki Tsunoda

13. Pierre Gasly

14. Liam Lawson

15. Franco Colapinto

16. Lando Norris

17. Óscar Piastri

18. Alexander Albon

19. Gabriel Bortoleto

20. Lance Stroll

