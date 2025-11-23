Max Verstappen se lleva el GP de Las Vegas; Carlos Sainz luce; Mercedes brilla
Max Verstappen se lleva el GP de Las Vegas; Carlos Sainz luce; Mercedes brilla
El Gran Premio de Las Vegas entregó a Max Verstappen una nueva oportunidad de ponerse en plena posición para llevarse el campeonato de pilotos esta temporada.
Norris se llevó el primer lugar en la carrera callejera en Las Vegas, donde el podio junto a él lo completaron Lando Norris y George Russell, pero tras la descalificación de los dos pilotos de McLaren, Andrea Kimi Antonelli se sumó al podio.
El inicio fue caótico en su totalidad, cuando desde la primera vuelta llegó el primer Virtual Safety Car donde Lance Stroll y Gabriel Bortoleto abandonaron la carrera, y hubo múltiples daños y contactos entre los pilotos.
En la vuelta número 16 llegó otro Virtual Safety Car, justo en el momento en que Kimi Antonelli fue sancionado con cinco segundos por una salida en falso.
En la vuelta 37 de la carrera, Alex Albon fue el tercero en unirse a la lista de abandonos de la carrera.
Dentro del rendimiento de los hispanos, Fernando Alonso tuvo una de esas carreras testimoniales de la temporada, ya que acabó la carrera en la posición número 13.
Por otro lado, Carlos Sainz venció con tranquilidad a Albon y terminó dentro de la zona de puntos.
Franco Colapinto demostró de nuevo que está teniendo un cierre de temporada importante, corriendo a los mismos tiempos que Pierre Gasly, aunque no ha logrado sumar puntos.
Del lado de Mercedes, fueron los grandes ganadores de la carrera como equipo, ya que ambos pilotos sumaron de manera importante, con el podio de Russell y quinto lugar de Antonelli tras la sanción, aunque su titánica carrera fue premiada con otro podio tras la descalificación de los McLaren.
En cambio, Ferrari se rezaga cada vez más en la lucha por el campeonato de constructores, donde apunta para quedar fuera del top 3 de escuderías
Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA
¿Como terminó el Gran Premio de Las Vegas en 2025?
- 1. Max Verstappen
- 2. George Russell
- 3. Andrea Kimi Antonelli
- 4. Charles Leclerc
- 5. Carlos Sainz
- 6. Isack Hadjar
- 7. Nico Hülkenberg
- 8. Lewis Hamilton
- 9. Esteban Ocon
- 10. Oliver Bearman
- 11. Fernando Alonso
- 12. Yuki Tsunoda
- 13. Pierre Gasly
- 14. Liam Lawson
- 15. Franco Colapinto
- 16. Lando Norris
- 17. Óscar Piastri
- 18. Alexander Albon
- 19. Gabriel Bortoleto
- 20. Lance Stroll
Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
ÚLTIMA HORA: Norris y Piastri son DESCALIFICADOS del GP de Las Vegas, Verstappen sonría más que nunca
- 1 hour ago
Max Verstappen se lleva el GP de Las Vegas; Carlos Sainz luce; Mercedes brilla
- Hoy 06:26
¡Debacle TOTAL! Alonso y Aston Martin harán sorprendente despido
- 2 hours ago
Russell expone los DAÑOS en la batalla con Verstappen en el GP de Las Vegas
- Hoy 07:40
Hamilton logra otro récord NEGATIVO en Ferrari
- Hoy 06:01
Piastri confiesa la REALIDAD sobre el críptico mensaje dirigido a Norris
- Hoy 06:00
Más leído
ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
- 14 noviembre
URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
- 14 noviembre
¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
- 11 noviembre
Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
- 12 noviembre
BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
- 18 noviembre
Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026
- 7 noviembre