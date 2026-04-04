El jefe de Aston Martin F1 considera 'absurdas' las 'conversaciones de paz' con Honda
El jefe de Aston Martin F1 considera 'absurdas' las 'conversaciones de paz' con Honda
La era Adrian Newey no ha salido según lo planeado hasta ahora
El director de pista y exjefe de equipo de Aston Martin, Mike Krack, ha desestimado la idea de que fueran necesarias 'conversaciones de paz' entre el equipo y el proveedor de motores Honda.
Gran parte de la culpa de los problemas iniciales del equipo esta temporada se ha atribuido a la compañía japonesa, con Adrian Newey haciendo públicos los problemas antes del Gran Premio de Australia.
El legendario diseñador reveló que Aston Martin se enteró tarde de que Honda había reemplazado a varios de sus empleados de F1 más experimentados con ingenieros que tenían poca o ninguna experiencia en el deporte.
Un fin de semana casi cómicamente malo se produjo en Melbourne, con Fernando Alonso y Lance Stroll atrapados en el garaje durante la mayor parte de los entrenamientos, y sin poder dar muchas vueltas cuando finalmente salieron a la pista.
Uno de los problemas más notables que ha sufrido el equipo son las vibraciones excesivas a través del volante, con los pilotos temiendo daños nerviosos en sus manos si completaban más de la mitad de la distancia de una carrera.
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Krack espera que las vibraciones mejoren en Miami
A pesar de todo eso, Alonso logró llegar al final del Gran Premio de Japón, la carrera de casa de Honda, el pasado domingo, y Krack lo calificó como una 'cuestión de respeto' intentar terminar la carrera.
El ingeniero luxemburgués desestimó la idea de que su equipo tuviera que tender puentes con Honda, insistiendo a los medios: “No había necesidad de hacer las paces porque tenemos una buena relación.”
Y continuó: “Vinimos aquí, sabemos que esta es la carrera de casa de nuestro socio. Tenemos mucho respeto por Honda y hemos visto cuánto trabajo se ha invertido en los problemas que estamos teniendo.
“Así que también fue una cuestión de respeto para nosotros intentar todo lo posible para terminar la carrera. Lo discutimos antes, como lo discutiremos en las próximas semanas y así sucesivamente. No hay necesidad de hacer las paces porque no hay problemas.”
¿La mejor noticia de todas para los aficionados del equipo? Krack dijo sobre el problema de vibraciones que ha afectado a los equipos de la parte trasera de la parrilla hasta ahora en 2026: “Es un tema en el que tendremos que seguir trabajando con nuestro socio, y estoy bastante seguro de que para Miami podremos dar un paso que [signifique que] ya no hablaremos más de ello.”
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