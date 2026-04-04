Martin Brundle afirma que la seguridad del piloto es la 'cuarta prioridad' para la FIA

La leyenda de la F1 Martin Brundle ha sugerido que los pilotos están 'en cuarto lugar' en cuanto a las prioridades de la FIA en el deporte.

La seguridad de los pilotos es un tema de gran conversación en este momento, tras el accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón que vio al joven británico sufrir un impacto de 50G contra las barreras.

El director del equipo Haas de Bearman, Ayao Komatsu, culpó del incidente a las mayores velocidades de cierre en la F1 tras la revisión del reglamento de 2026, mientras que el piloto de Williams, Carlos Sainz, criticó duramente al deporte tras el incidente por no escuchar las preocupaciones de los pilotos.

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Bearman pareció ser sorprendido por la rapidez con la que su coche alcanzó la parte trasera del Alpine de Franco Colapinto, cuyo coche estaba recuperando energía en una sección de la pista normalmente de alta velocidad.

Para evitar a Colapinto, Bearman se desvió hacia la hierba, pero esto hizo que su coche perdiera el control y se estrellara contra las barreras.

Se vio al joven de 20 años cojeando al salir de su coche destrozado, pero una actualización médica publicada por Haas más tarde el domingo confirmó que no había sufrido fracturas y había sido dado de alta por el centro médico.

Ahora, Brundle ha dado su opinión sobre el incidente, insinuando que las preocupaciones de los pilotos debían ser tomadas más en serio por la FIA.

"Es un gran problema para la FIA", dijo al F1 Show. "La seguridad de los pilotos es, por supuesto, sacrosanta, pero creo que están solo en cuarto lugar en términos de prioridad. La máxima prioridad son los aficionados porque están pagando para estar allí. No han asumido ningún elemento de riesgo y deben ser protegidos.

"Luego están los comisarios, los trabajadores de las curvas. Porque no se les paga por estar allí, pero asumen un elemento de riesgo porque están al borde de la pista.

"Después, para mí, está el equipo de parada en boxes en términos de prioridades. Y finalmente, los pilotos. Los coches son bastante seguros.

"La salud y la seguridad de todos son sacrosantas, pero la FIA ahora tendrá que hacer un cambio para Miami porque los pilotos han expresado esto. Está muy claro. Estoy bastante seguro de que lo han puesto por escrito a través de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios también.

"Así que, si un coche vuela hacia la multitud ahora y no han hecho algo, no han mostrado la debida diligencia en esto, entonces la FIA estará en un gran aprieto."

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La crítica completa de Sainz a la FIA

Brundle no es la única figura de la F1 que ha salido en apoyo de los pilotos en la última semana, con Sainz implorando a la FIA que escuche a los pilotos antes del Gran Premio de Miami en mayo.

El organismo rector de la F1 se reunirá el 9 de abril para discutir qué cambios se pueden hacer a las regulaciones actuales, tanto para mejorar la seguridad de los pilotos como para abordar las preocupaciones sobre el disfrute del deporte, con informes de que Max Verstappen está considerando el retiro.

Sainz es director de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios (GPDA), una organización que busca velar por los intereses de los pilotos en cuanto a seguridad, regulaciones y asuntos deportivos.

"Estoy emocionado de ver qué proponen la FOM y la FIA para las nuevas regulaciones", dijo Sainz a Rachel Brookes de Sky Sports F1 en el GP de Japón. "Espero que propongan algo un poco mejor para Miami.

"Dado el hecho de que el accidente con Ollie que vimos hoy, les hemos estado advirtiendo sobre este tipo de cosas, este tipo de velocidades de cierre y este tipo de accidentes siempre iban a ocurrir.

"No estoy muy contento con lo que hemos tenido hasta ahora y espero que encontremos una solución mejor que no cree estas velocidades de cierre masivas y una forma más segura de correr.

"Me sorprendió mucho cuando dijeron que no, que arreglaríamos la clasificación y dejaríamos las carreras en paz porque son emocionantes. Como pilotos, hemos sido extremadamente claros en que el problema no es solo la clasificación, también son las carreras.

"Hemos estado advirtiendo que este tipo de accidente siempre iba a ocurrir. Aquí tuvimos suerte de que hubiera una escapatoria. Ahora imaginen ir a Bakú o a Singapur o a Las Vegas y tener este tipo de velocidades de cierre y choques junto a los muros.

"Nosotros, como GPDA, hemos advertido a la FIA que estas acciones van a ocurrir mucho con este conjunto de regulaciones y necesitamos cambiar algo pronto si no queremos que sucedan.

"Fueron 50G, escuché, es más alto que mi accidente en Rusia en 2015, que fue de 46G. Solo imaginen qué tipo de accidente podrían tener en Las Vegas, Bakú, etcétera. Espero que sirva de ejemplo y que los equipos escuchen a los pilotos y no tanto a los equipos y a la gente que dijo que las carreras estaban bien, porque las carreras no están bien."

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Escrito por Sam Cook - Digital Journalist Sam Cook is a talented young sports journalist and social media professional who now specialises in Formula 1, having previously worked as a football journalist and a local news reporter for a variety of different brands. Ver biografía completa

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