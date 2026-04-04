El comienzo de Lewis Hamilton en la temporada 2026 podría no ser tan bueno como parece, según un expiloto de Ferrari F1 que señala una forma diferente de ver sus resultados.

Hamilton ha logrado desterrar su mala racha de podios en grandes premios con Ferrari, que lo acompañó durante su primera temporada en Ferrari en 2025, al conseguir el tercer puesto en el Gran Premio de China el mes pasado.

Ese podio, junto con otros resultados sólidos en carrera, significa que se encuentra en cuarto lugar en el campeonato de pilotos, con Ferrari intentando desesperadamente encontrar formas de superar al dominante equipo Mercedes.

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Pero en el último año de su actual contrato con Ferrari, Hamilton será juzgado en última instancia por sus actuaciones en comparación con su compañero de equipo Charles Leclerc.

El siete veces campeón del mundo terminó 86 puntos por detrás de Leclerc en el campeonato de pilotos de 2025, pero ha logrado superarlo en clasificación una vez este año y en una carrera, ese evento en China donde consiguió el podio.

Esto significa que está mucho más cerca de Leclerc en la clasificación temprana del campeonato, solo ocho puntos por detrás del piloto monegasco.

Pero Hamilton estaba solo cinco puntos por detrás de Leclerc en la misma etapa el año pasado, con las primeras carreras viéndolo conseguir una victoria en una carrera sprint y un séptimo puesto en Japón.

Esa victoria en la carrera sprint llegó en el GP de China, el mismo lugar del podio de Hamilton este año, y el Circuito Internacional de Shanghái es bien conocido por ser una de las mejores pistas de Hamilton, ofreciéndole la oportunidad de tener un buen comienzo de temporada.

El expiloto de Ferrari Eddie Irvine ha señalado que el comienzo de temporada de Hamilton bien podría verse con gafas de color de rosa debido a su gran resultado en China.

En las otras dos carreras de 2026 hasta ahora, Hamilton ha sido superado por Leclerc, incluso en Japón, donde Irvine cree que el piloto de 41 años fue 'superado'.

“No lo daría por sentado”, dijo Irvine a Gazzetta sobre la forma de Hamilton. “En China subió al podio por primera vez con Ferrari, pero ese es su circuito. En Japón, sin embargo, fue superado por Charles Leclerc todo el fin de semana.”

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Hamilton busca cambiar las tornas con Leclerc

2025 fue la primera temporada en la ilustre carrera de Hamilton en la que no consiguió un solo podio en un gran premio, y eso ha llevado a algunas estadísticas bastante condenatorias frente a su compañero de equipo Leclerc.

Leclerc aventaja a Hamilton 21-6 en cuanto a sesiones de clasificación de grandes premios desde que se convirtieron en compañeros de equipo, mientras que lo ha superado en 20 de las 24 carreras que ambos han terminado.

El margen de 86 puntos en 2025 fue la derrota más abultada de Hamilton frente a un compañero de equipo, y ahora ha sido superado por un compañero de equipo en tres de las últimas cuatro temporadas.

Aunque la pareja ha tenido algunas buenas batallas hasta ahora en 2026, el GP de Japón mostró potencialmente que Leclerc todavía está por delante de Hamilton en cuanto a rendimiento constante.

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