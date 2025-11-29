close global

Parrilla de salida para el GP de Qatar, con castigos incluidos

Parrilla de salida para el GP de Qatar, con castigos incluidos

Aloisio Hernández
Oscar Piastri se llevó la pole position del Gran Premio de Qatar 2025 este sábado en Lusail, mientras que su compañero de equipo, Lando Norris, vio comprometidas sus aspiraciones al título para este fin de semana.

Piastri brilló en Qatar este año, consiguiendo la pole y la victoria en el sprint, y ahora se adjudica la pole del GP. Esto sitúa a Norris bajo una gran presión para superar a su compañero el domingo o ver cómo la lucha por el campeonato se decide en Abu Dabi.

El actual campeón, Max Verstappen, se clasificó en tercer lugar y se alineará junto a George Russell en la parrilla para el GP de Qatar. Por su parte, Kimi Antonelli finalizó en la quinta posición.

Lewis Hamilton, piloto de Ferrari, estuvo lejos de conseguir una posición competitiva tras quedar eliminado en Q1. Su compañero, Charles Leclerc, consiguió llegar hasta Q3, aunque su sesión estuvo marcada por dificultades.

Carlos Sainz y Williams fueron llamados por los comisarios por una salida peligrosa, al final, la FIA determinó una sanción económica en contra de la escudería.

GP de Qatar 2025: Parrilla de salida

Posición Piloto
1Oscar Piastri
2Lando Norris
3Max Verstappen
4George Russell
5Kimi Antonelli
6Isack Hadjar
7Carlos Sainz
8Fernando Alonso
9Pierre Gasly
10Charles Leclerc
11Nico Hulkenberg
12Liam Lawson
13 Oliver Bearman
14Gabriel Bortoleto
15Alexander Albon
16Yuki Tsunoda
17Esteban Ocon
18Lewis Hamilton
19Lance Stroll
20Franco Colapinto

¿Qué pasó en la Sprint Race del GP de Qatar?

Oscar Piastri ganó la Sprint Race del Gran Premio de Qatar y contraatacó en la pelea por el título junto a Max Verstappen y Lando Norris. Fernando Alonso y Carlos Sainz terminaron P7 y P8, llevándose los últimos dos puntos de la carrera de velocidad en Lusail.

George Russell y Lando Norris completaron el podio de la carrera de velocidad. A pesar de que Max Verstappen recuperó posiciones en la salida con ayuda de su compañero de equipo, no pudo rebasar a Norris por la P3.

Kimi Antonelli terminó por detrás del cuatro veces campeón del mundo tras una sanción a Yuki Tsunoda. Isack Hadjar y Alexander Albon completaron los primeros diez, pero no sumaron puntos. Charles Leclerc tuvo una pésima salida y perdió cuatro posiciones, terminando hasta la 13° posición.

GP de Qatar 2025: Sprint

Posición Piloto
1Oscar Piastri
2George Russell
3Lando Norris
4Max Verstappen
5Yuki Tsunoda
6Kimi Antonelli
7Fernando Alonso
8Carlos Sainz
9Isack Hadjar
10Alexander Albon
11Gabriel Bortoleto
12Oliver Bearman
13Charles Leclerc
14Liam Lawson
15Esteban Ocon
16Nico Hulkenberg
17Lewis Hamilton
18Pierre Gasly
19Franco Colapinto
20Lance Stroll

Más noticias

