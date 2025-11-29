Parrilla de salida para el GP de Qatar, con castigos incluidos

Oscar Piastri se llevó la pole position del Gran Premio de Qatar 2025 este sábado en Lusail, mientras que su compañero de equipo, Lando Norris, vio comprometidas sus aspiraciones al título para este fin de semana.

Piastri brilló en Qatar este año, consiguiendo la pole y la victoria en el sprint, y ahora se adjudica la pole del GP. Esto sitúa a Norris bajo una gran presión para superar a su compañero el domingo o ver cómo la lucha por el campeonato se decide en Abu Dabi.

El actual campeón, Max Verstappen, se clasificó en tercer lugar y se alineará junto a George Russell en la parrilla para el GP de Qatar. Por su parte, Kimi Antonelli finalizó en la quinta posición.

Lewis Hamilton, piloto de Ferrari, estuvo lejos de conseguir una posición competitiva tras quedar eliminado en Q1. Su compañero, Charles Leclerc, consiguió llegar hasta Q3, aunque su sesión estuvo marcada por dificultades.

Carlos Sainz y Williams fueron llamados por los comisarios por una salida peligrosa, al final, la FIA determinó una sanción económica en contra de la escudería.

GP de Qatar 2025: Parrilla de salida

Posición Piloto 1 Oscar Piastri 2 Lando Norris 3 Max Verstappen 4 George Russell 5 Kimi Antonelli 6 Isack Hadjar 7 Carlos Sainz 8 Fernando Alonso 9 Pierre Gasly 10 Charles Leclerc 11 Nico Hulkenberg 12 Liam Lawson 13 Oliver Bearman 14 Gabriel Bortoleto 15 Alexander Albon 16 Yuki Tsunoda 17 Esteban Ocon 18 Lewis Hamilton 19 Lance Stroll 20 Franco Colapinto

¿Qué pasó en la Sprint Race del GP de Qatar?

Oscar Piastri ganó la Sprint Race del Gran Premio de Qatar y contraatacó en la pelea por el título junto a Max Verstappen y Lando Norris. Fernando Alonso y Carlos Sainz terminaron P7 y P8, llevándose los últimos dos puntos de la carrera de velocidad en Lusail.

George Russell y Lando Norris completaron el podio de la carrera de velocidad. A pesar de que Max Verstappen recuperó posiciones en la salida con ayuda de su compañero de equipo, no pudo rebasar a Norris por la P3.

Kimi Antonelli terminó por detrás del cuatro veces campeón del mundo tras una sanción a Yuki Tsunoda. Isack Hadjar y Alexander Albon completaron los primeros diez, pero no sumaron puntos. Charles Leclerc tuvo una pésima salida y perdió cuatro posiciones, terminando hasta la 13° posición.

GP de Qatar 2025: Sprint

Posición Piloto 1 Oscar Piastri 2 George Russell 3 Lando Norris 4 Max Verstappen 5 Yuki Tsunoda 6 Kimi Antonelli 7 Fernando Alonso 8 Carlos Sainz 9 Isack Hadjar 10 Alexander Albon 11 Gabriel Bortoleto 12 Oliver Bearman 13 Charles Leclerc 14 Liam Lawson 15 Esteban Ocon 16 Nico Hulkenberg 17 Lewis Hamilton 18 Pierre Gasly 19 Franco Colapinto 20 Lance Stroll

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!