Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar
Te compartimos toda la información que debes saber para la actividad del sábado en el Gran Premio de Qatar del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.
El circuito de Lusail recibirá este 29 de noviembre la Sprint Race y la Clasificación para la 23º carrera del calendario. Fernando Alonso espera continuar con el ilusionante rendimiento mostrado en el viernes.
Por otro lado, Carlos Sainz buscará encontrar un milagro con un buen resultado para Williams. Finalmente, Franco Colapinto espera dejar atrás los problemas de las últimas semanas y salir del fondo con su Alpine tras ser renovado para 2026.
Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al sábado respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España, Italia y Estados Unidos.
Horarios GP de Qatar: Sábado 29 de noviembre
Sprint
- España: 16:00 hrs. / DAZN
- Argentina: 11:00 hrs. / Star +
- Colombia: 09:00 hrs. / Star +
- México: 08:00 hrs. / Fox Sports
- Estados Unidos (Pacífico): 07:00 hrs. / ESPN
Qualy
- España: 20:00 hrs. / DAZN
- Argentina: 15:00 hrs. / Star +
- Colombia: 13:00 hrs. / Star +
- México: 12:00 hrs. / Fox Sports
- Estados Unidos (Pacífico): 11:00 hrs. / ESPN
¿Cómo va el Campeonato de Pilotos previo al GP de Qatar?
El Gran Premio de Las Vegas entregó una carrera donde Max Verstappen demostró que aún puede consagrarse campeón de pilotos, especialmente gracias a la debacle sufrida por McLaren.
El sábado en el Circuito de Las Vegas inició con una serie de carros por todos lados, causando dos autos de seguridad rápidamente. Los pilotos españoles tuvieron un día muy mezclado, ya que Alonso no pudo hacer mucho, pero Sainz logró una estupenda séptima posición.
En lo que significó la carrera de los Ferrari, fue una absoluta tragedia, ya que Lewis Hamilton y Charles Leclerc no pudieron competir con la parte alta de la parrilla. En cuanto a Franco Colapinto, desafortunadamente, por más que siga teniendo un buen cierre, aún no puede sumar ni un solo punto.
El gran ganador fue Mercedes con un doble podio, donde Kimi Antonelli logró un nuevo podio, mientras George Russell acabó segundo
- 1. Lando Norris 390 puntos
- 2. Óscar Piastri 366 puntos
- 3. Max Verstappen 366 puntos
- 4. George Russell 294 puntos
- 5. Charles Leclerc 226 puntos
- 6. Lewis Hamilton 152 puntos
- 7. Andrea Kimi Antonelli 137 puntos
- 8. Alexander Albon 73 puntos
- 9. Isack Hadjar 51 puntos
- 10. Nico Hülkenberg 49 puntos
- 11. Carlos Sainz 48 puntos
- 12. Oliver Bearman 41 puntos
- 13. Fernando Alonso 40 puntos
- 14. Liam Lawson 36 puntos
- 15. Lance Stroll 32 puntos
- 16. Esteban Ocon 32 puntos
- 17. Yuki Tsunoda 28 puntos
- 18. Pierre Gasly 22 puntos
- 19. Gabriel Bortoleto 19 puntos
- 20. Franco Colapinto 0 puntos
