Piastri VENCE a Norris por la pole; Sainz, P7 y Alonso, P8 en la qualy del GP de Qatar
Oscar Piastri se quedó con la pole position del GP de Qatar tras vencer a Lando Norris en plena pelea por el campeonato del mundo. El australiano marcó la mejor vuelta con un registro de 1:19.387 segundos, superando por 0.108 a su compañero de equipo.
Max Verstappen terminó tercero, seguido por George Russell y Kimi Antonelli. Isack Hadjar se quedó con la P6, con Carlos Sainz y Fernando Alonso detrás. Pierre Gasly y Charles Leclerc completaron el Top 10.
Durante la Q2 quedaron fuera Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto y Alex Albon. Lewis Hamilton quedó eliminado en la primera ronda de la qualy en Lusail, terminando en la posición número 18. Junto al británico fueron eliminados Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Lance Stroll y Franco Colapinto.
GP de Qatar 2025: Clasificación
|Posición
|Piloto
|1
|Oscar Piastri
|2
|Lando Norris
|3
|Max Verstappen
|4
|George Russell
|5
|Kimi Antonelli
|6
|Isack Hadjar
|7
|Carlos Sainz
|8
|Fernando Alonso
|9
|Pierre Gasly
|10
|Charles Leclerc
|11
|Nico Hulkenberg
|12
|Liam Lawson
|13
|Oliver Bearman
|14
|Gabriel Bortoleto
|15
|Alexander Albon
|16
|Yuki Tsunoda
|17
|Esteban Ocon
|18
|Lewis Hamilton
|19
|Lance Stroll
|20
|Franco Colapinto
Relacionado: Piastri CONTRAATACA por el título; Alonso y Sainz suman puntos en Sprint del GP de Qatar
¿Qué pasó en la Sprint Race del GP de Qatar?
Oscar Piastri ganó la Sprint Race del Gran Premio de Qatar y contraatacó en la pelea por el título junto a Max Verstappen y Lando Norris. Fernando Alonso y Carlos Sainz terminaron P7 y P8, llevándose los últimos dos puntos de la carrera de velocidad en Lusail.
George Russell y Lando Norris completaron el podio de la carrera de velocidad. A pesar de que Max Verstappen recuperó posiciones en la salida con ayuda de su compañero de equipo, no pudo rebasar a Norris por la P3.
Kimi Antonelli terminó por detrás del cuatro veces campeón del mundo tras una sanción a Yuki Tsunoda. Isack Hadjar y Alexander Albon completaron los primeros diez, pero no sumaron puntos. Charles Leclerc tuvo una pésima salida y perdió cuatro posiciones, terminando hasta la 13° posición.
GP de Qatar 2025: Sprint
|Posición
|Piloto
|1
|Oscar Piastri
|2
|George Russell
|3
|Lando Norris
|4
|Max Verstappen
|5
|Yuki Tsunoda
|6
|Kimi Antonelli
|7
|Fernando Alonso
|8
|Carlos Sainz
|9
|Isack Hadjar
|10
|Alexander Albon
|11
|Gabriel Bortoleto
|12
|Oliver Bearman
|13
|Charles Leclerc
|14
|Liam Lawson
|15
|Esteban Ocon
|16
|Nico Hulkenberg
|17
|Lewis Hamilton
|18
|Pierre Gasly
|19
|Franco Colapinto
|20
|Lance Stroll
