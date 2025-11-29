close global

Oscar Piastri

Piastri VENCE a Norris por la pole; Sainz, P7 y Alonso, P8 en la qualy del GP de Qatar

Piastri VENCE a Norris por la pole; Sainz, P7 y Alonso, P8 en la qualy del GP de Qatar

Aloisio Hernández
Oscar Piastri

Oscar Piastri se quedó con la pole position del GP de Qatar tras vencer a Lando Norris en plena pelea por el campeonato del mundo. El australiano marcó la mejor vuelta con un registro de 1:19.387 segundos, superando por 0.108 a su compañero de equipo.

Max Verstappen terminó tercero, seguido por George Russell y Kimi Antonelli. Isack Hadjar se quedó con la P6, con Carlos Sainz y Fernando Alonso detrás. Pierre Gasly y Charles Leclerc completaron el Top 10.

Durante la Q2 quedaron fuera Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto y Alex Albon. Lewis Hamilton quedó eliminado en la primera ronda de la qualy en Lusail, terminando en la posición número 18. Junto al británico fueron eliminados Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Lance Stroll y Franco Colapinto.

GP de Qatar 2025: Clasificación

Posición Piloto
1Oscar Piastri
2Lando Norris
3Max Verstappen
4George Russell
5Kimi Antonelli
6Isack Hadjar
7Carlos Sainz
8Fernando Alonso
9Pierre Gasly
10Charles Leclerc
11Nico Hulkenberg
12Liam Lawson
13 Oliver Bearman
14Gabriel Bortoleto
15Alexander Albon
16Yuki Tsunoda
17Esteban Ocon
18Lewis Hamilton
19Lance Stroll
20Franco Colapinto

Relacionado: Piastri CONTRAATACA por el título; Alonso y Sainz suman puntos en Sprint del GP de Qatar

¿Qué pasó en la Sprint Race del GP de Qatar?

Oscar Piastri ganó la Sprint Race del Gran Premio de Qatar y contraatacó en la pelea por el título junto a Max Verstappen y Lando Norris. Fernando Alonso y Carlos Sainz terminaron P7 y P8, llevándose los últimos dos puntos de la carrera de velocidad en Lusail.

George Russell y Lando Norris completaron el podio de la carrera de velocidad. A pesar de que Max Verstappen recuperó posiciones en la salida con ayuda de su compañero de equipo, no pudo rebasar a Norris por la P3.

Kimi Antonelli terminó por detrás del cuatro veces campeón del mundo tras una sanción a Yuki Tsunoda. Isack Hadjar y Alexander Albon completaron los primeros diez, pero no sumaron puntos. Charles Leclerc tuvo una pésima salida y perdió cuatro posiciones, terminando hasta la 13° posición.

GP de Qatar 2025: Sprint

Posición Piloto
1Oscar Piastri
2George Russell
3Lando Norris
4Max Verstappen
5Yuki Tsunoda
6Kimi Antonelli
7Fernando Alonso
8Carlos Sainz
9Isack Hadjar
10Alexander Albon
11Gabriel Bortoleto
12Oliver Bearman
13Charles Leclerc
14Liam Lawson
15Esteban Ocon
16Nico Hulkenberg
17Lewis Hamilton
18Pierre Gasly
19Franco Colapinto
20Lance Stroll

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x