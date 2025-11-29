Horarios y canales de televisión para el GP de Qatar
Te compartimos toda la información que debes saber para la actividad del domingo en el Gran Premio de Qatar del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.
El circuito de Lusail recibirá este 30 de noviembre la 23º carrera del calendario. Fernando Alonso espera continuar con el ilusionante rendimiento mostrado en el viernes.
Por otro lado, Carlos Sainz buscará encontrar un milagro con un buen resultado para Williams. Finalmente, Franco Colapinto espera dejar atrás los problemas de las últimas semanas y salir del fondo con su Alpine tras ser renovado para 2026.
Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al domingo respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España, Italia y Estados Unidos.
Horarios GP de Qatar: Domingo 30 de noviembre
Carrera
- España: 20:00 hrs. / DAZN
- Argentina: 15:00 hrs. / Star +
- Colombia: 13:00 hrs. / Star +
- México: 12:00 hrs. / Fox Sports
- Estados Unidos (Pacífico): 11:00 hrs. / ESPN
¿Qué pasó en la Qualy del GP de Qatar?
Oscar Piastri se quedó con la pole position del GP de Qatar tras vencer a Lando Norris en plena pelea por el campeonato del mundo. El australiano marcó la mejor vuelta con un registro de 1:19.387 segundos, superando por 0.108 a su compañero de equipo.
Max Verstappen terminó tercero, seguido por George Russell y Kimi Antonelli. Isack Hadjar se quedó con la P6, con Carlos Sainz y Fernando Alonso detrás. Pierre Gasly y Charles Leclerc completaron el Top 10 para el Gran Premio de Qatar.
Durante la Q2 quedaron fuera Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto y Alex Albon. Lewis Hamilton quedó eliminado en la primera ronda de la qualy en Lusail, terminando en la posición número 18. Junto al británico fueron eliminados Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Lance Stroll y Franco Colapinto.
