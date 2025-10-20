close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Sergio Perez waving to the crowd at the Cadillac launch in Mexico City

Checo Pérez Hoy: Rompe récord que agradece Cadillac; El truco que ayudó a Verstappen a ganar en Austin

Checo Pérez Hoy: Rompe récord que agradece Cadillac; El truco que ayudó a Verstappen a ganar en Austin

Nazario Assad De León
Sergio Perez waving to the crowd at the Cadillac launch in Mexico City

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este domingo 19 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Cadillac anunció desde hace unos meses que Valtteri Bottas y Sergio Pérez regresarán a la Fórmula 1 a partir de 2026 como pilotos del nuevo undécimo equipo de la máxima categoría. Sin embargo, se ha conocido cómo fue que demostró el mexicano ser el ideal. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha revelado algunas de las opciones para poder sacar el mayor provecho posible de la pista en el Gran Premio de Estados Unidos. ::: LEER MÁS

El 'Efecto Checo Pérez' ha tenido una nueva repercusión más ahora que Cadillac ha asegurado un Gran Premio de casa por nueve temporadas más. ::: LEER MÁS

Checo Pérez es un imán de atractivo comercial y de afición dentro del entorno de la Fórmula 1, esté corriendo en la parrilla o no, por ello, Televisa ha apostado de manera importante en él. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

1045 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

F1 Hoy: Alonso hace milagros para Aston Martin; Colapinto se rebela a Alpine
Formula 1

F1 Hoy: Alonso hace milagros para Aston Martin; Colapinto se rebela a Alpine

  • 2 hours ago
Alonso revela los MILAGROS que debe hacer por culpa de Aston Martin
Aston Martin

Alonso revela los MILAGROS que debe hacer por culpa de Aston Martin

  • 3 hours ago
Checo Pérez Hoy: Rompe récord que agradece Cadillac; El truco que ayudó a Verstappen a ganar en Austin
Formula 1

Checo Pérez Hoy: Rompe récord que agradece Cadillac; El truco que ayudó a Verstappen a ganar en Austin

  • 3 hours ago
La CRUEL e injusta sanción de la FIA contra Sainz en el GP de Estados Unidos
Williams

La CRUEL e injusta sanción de la FIA contra Sainz en el GP de Estados Unidos

  • Hoy 02:51
Verstappen se lleva el GP de Estados Unidos; Alonso logra enorme punto; Ferrari revive
Formula 1

Verstappen se lleva el GP de Estados Unidos; Alonso logra enorme punto; Ferrari revive

  • Ayer 22:39
El CONTUNDENTE juicio de Hamilton sobre trabajar con Horner
Ferrari

El CONTUNDENTE juicio de Hamilton sobre trabajar con Horner

  • Hoy 02:27
MÃ¡s noticias

Más leído

Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
15.000+ views

Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto

  • 13 octubre
 Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
4.000+ views

Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video

  • 30 septiembre
 ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur
2.500+ views

ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur

  • 5 octubre
 BREAKING: Cadillac se roba ESTRELLA de la F1 para juntar con Checo Pérez
2.500+ views

BREAKING: Cadillac se roba ESTRELLA de la F1 para juntar con Checo Pérez

  • 30 septiembre
 ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto
2.500+ views

ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto

  • 8 octubre
 Checo Pérez recibe PREOCUPANTE noticia para 2026 con Ferrari
2.500+ views

Checo Pérez recibe PREOCUPANTE noticia para 2026 con Ferrari

  • 7 octubre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x