Checo Pérez Hoy: Rompe récord que agradece Cadillac; El truco que ayudó a Verstappen a ganar en Austin

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este domingo 19 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Cadillac anunció desde hace unos meses que Valtteri Bottas y Sergio Pérez regresarán a la Fórmula 1 a partir de 2026 como pilotos del nuevo undécimo equipo de la máxima categoría. Sin embargo, se ha conocido cómo fue que demostró el mexicano ser el ideal. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha revelado algunas de las opciones para poder sacar el mayor provecho posible de la pista en el Gran Premio de Estados Unidos. ::: LEER MÁS

El 'Efecto Checo Pérez' ha tenido una nueva repercusión más ahora que Cadillac ha asegurado un Gran Premio de casa por nueve temporadas más. ::: LEER MÁS

Checo Pérez es un imán de atractivo comercial y de afición dentro del entorno de la Fórmula 1, esté corriendo en la parrilla o no, por ello, Televisa ha apostado de manera importante en él. ::: LEER MÁS

