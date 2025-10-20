Checo Pérez Hoy: Rompe récord que agradece Cadillac; El truco que ayudó a Verstappen a ganar en Austin
Checo Pérez Hoy: Rompe récord que agradece Cadillac; El truco que ayudó a Verstappen a ganar en Austin
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este domingo 19 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
Cadillac anunció desde hace unos meses que Valtteri Bottas y Sergio Pérez regresarán a la Fórmula 1 a partir de 2026 como pilotos del nuevo undécimo equipo de la máxima categoría. Sin embargo, se ha conocido cómo fue que demostró el mexicano ser el ideal. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha revelado algunas de las opciones para poder sacar el mayor provecho posible de la pista en el Gran Premio de Estados Unidos. ::: LEER MÁS
El 'Efecto Checo Pérez' ha tenido una nueva repercusión más ahora que Cadillac ha asegurado un Gran Premio de casa por nueve temporadas más. ::: LEER MÁS
Checo Pérez es un imán de atractivo comercial y de afición dentro del entorno de la Fórmula 1, esté corriendo en la parrilla o no, por ello, Televisa ha apostado de manera importante en él. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Hoy: Alonso hace milagros para Aston Martin; Colapinto se rebela a Alpine
- 2 hours ago
Alonso revela los MILAGROS que debe hacer por culpa de Aston Martin
- 3 hours ago
Checo Pérez Hoy: Rompe récord que agradece Cadillac; El truco que ayudó a Verstappen a ganar en Austin
- 3 hours ago
La CRUEL e injusta sanción de la FIA contra Sainz en el GP de Estados Unidos
- Hoy 02:51
Verstappen se lleva el GP de Estados Unidos; Alonso logra enorme punto; Ferrari revive
- Ayer 22:39
El CONTUNDENTE juicio de Hamilton sobre trabajar con Horner
- Hoy 02:27
Más leído
Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
- 13 octubre
Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
- 30 septiembre
ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur
- 5 octubre
BREAKING: Cadillac se roba ESTRELLA de la F1 para juntar con Checo Pérez
- 30 septiembre
ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto
- 8 octubre
Checo Pérez recibe PREOCUPANTE noticia para 2026 con Ferrari
- 7 octubre