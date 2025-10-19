Checo señala la mayor VENTAJA dentro del GP de Estados Unidos

Checo Pérez ha revelado algunas de las opciones para poder sacar el mayor provecho posible de la pista en el Gran Premio de Estados Unidos.

El Circuito de las Américas en Austin es donde se llevará a cabo la carrera de este domingo en la Fórmula 1, donde se espera que se pueda hacer aún más parejo el campeonato de pilotos.

En palabras previas a la carrera, Checo comentó sobre su experiencia en dicha pista y la manera en la que podrían los pilotos de la parrilla asegurar un buen resultados en ella.

"Creo que definitivamente en la curva 1 debes tener una buena salida. Por su parte, en la zona de "la 'S' se trata del ritmo, asegurándote de que sea una tras otra, así que hay que asegurarse de abordar bien la primera, y luego en el primer vértice a la derecha, eso es clave para el resto", señaló.

"Ya que es realmente difícil recuperarse una vez que no tiene el impulso, así que es mejor pensar en lo que sigue después de la S", finalizó.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

