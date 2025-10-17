BOMBAZO: Checo y Cadillac recibirán AYUDA de la FIA para 2026

Se ha confirmado que Cadillac y Sergio Pérez podrían recibir ayuda por parte de la FIA en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

De acuerdo con información extraída de AutoMotorUndSport, el organismo rector del automovilismo tiene planes para el próximo campeonato que podrían impactar a la escudería del corredor mexicano: "Hemos introducido un programa para ello, que llamamos 'oportunidades de desarrollo adicionales para la retraso en el rendimiento'. Estaba en las reglas desde el principio.

"En los últimos meses hemos precisado cómo queremos manejarlo. Básicamente, mediremos el rendimiento promedio para cada fabricante cada seis carreras. Para aquellos que están por debajo de cierto nivel, habrá una opción de adaptación dependiendo de la grande que sea el retraso.

"Esto se puede representar en tres niveles diferentes. Más dinero para el desarrollo. Más horas de banco de pruebas. Más tiempo para la homologación de la especificación. Así que si estás a la vuelta, tienes la oportunidad de ponerte al día", dijo Nikolas Tombazis, director deportivo de la FIA.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

