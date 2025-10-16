¡La nueva PRUEBA de que Checo Pérez es el LÍDER en Cadillac!
¡La nueva PRUEBA de que Checo Pérez es el LÍDER en Cadillac!
Ha salido una prueba más de que Sergio Pérez es el líder y la cara principal del proyecto de Cadillac en la Fórmula 1.
Así lo creen en un artículo publicado en Motorsport.com sobre la cultura que rodea a la joven escudería estadounidense: "Bajo el paraguas de GM, TWG Motorsports, el propietario estadounidense del equipo, está deseoso de construir lo que Lowdon denominó un "equipo auténticamente estadounidense".
"Esto se refleja en su narrativa visual, con Lowdon y el director ejecutivo de TWG Motorsports, Dan Towriss, inaugurando la Bolsa de Valores de Nueva York. O con el piloto de carreras de 2026, Sergio Pérez, lanzando el primer lanzamiento en un partido de béisbol de los Dodgers de Los Ángeles.
"Esto también ha atraído a los socios estadounidenses Tommy Hilfiger y Jim Beam", aseguraron.
Relacionado: ¡El TERRIBLE ERROR de Cadillac contra Checo Pérez!
¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?
Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.
Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.
Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.
Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.
Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. Tras meses de rumores, el piloto mexicano ya confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Relacionado
Últimas Noticias
FIA implementa CRITICADO plan e interviene antes del GP de Estados Unidos
- hace 2 minutos
¡La nueva PRUEBA de que Checo Pérez es el LÍDER en Cadillac!
- hace 21 minutos
Horarios y canales de televisión EN VIVO para el GP de Estados Unidos
- hace 46 minutos
ÚLTIMA HORA: Alpine hace ANUNCIO con Franco Colapinto para Estados Unidos
- Hoy 14:29
LAMENTABLE: Estrella de la F1 MINIMIZA a Franco Colapinto
- 1 hour ago
CONFIRMADO: Fernando Alonso, con opciones de ABANDONAR Aston Martin
- 2 hours ago
Más leído
Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
- 13 octubre
El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
- 26 septiembre
Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
- 30 septiembre
OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari
- 26 septiembre
ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur
- 5 octubre
¡Es INCREÍBLE el SALARIO de Franco Colapinto en Alpine!
- 26 septiembre