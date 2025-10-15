¡El TERRIBLE ERROR de Cadillac contra Checo Pérez!

Han señalado un terrible error de Cadillac contra Sergio Pérez previo al debut del equipo en el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

Según la opinión del periodista Alberto Tello de Meneses, la escudería estadounidense se ha equivocado en coquetear con Charles Leclerc: "Es válido e importante señalar que el comentario de alguien normalmente tan equilibrado como Mario [Andretti] fue desafortunado.

"Socava la confianza y añade fuego amigo innecesario en un contexto que exige cohesión, aunque haya sido un descuido inocente o sin mala intención, algo que no se piensa podría tener mayor alcance.

"Este fin de semana, Mario Andretti dejó claro que, para él, sus pilotos no están al nivel de Leclerc, ni el equipo lo merece todavía. Por eso, será clave alinear la visión interna y valorar lo que ya se tiene en casa, más allá de la desinteligencia y mal timing para expresarlo públicamente", señaló.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

