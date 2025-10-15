close global

Sergio Perez waving to the crowd at the Cadillac launch in Mexico City

BOMBAZO: La SORPRESA de Ferrari a Checo Pérez para 2026

Aloisio Hernández
Ferrari ha hecho un gran cambio en la unidad de potencia que usará Sergio Pérez con Cadillac en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Gracias al reporte de la edición italiana de Motorsport, hemos conocido que la Scuderia ha hecho cambios en su próximo motor: "Ferrari, después de haber renunciado a una culata de acero muy innovadora propuesta por Zimmermann porque no ha alcanzado los valores de fiabilidad esperados, ha recurrido a una solución de aleación de aluminio que dispondrá de un revolucionario y muy secreto sistema de admisión.

"El tiempo perdido, por supuesto, se paga y los técnicos dirigidos por Enrico Gualtieri se encuentran un poco persiguiendo a Mercedes con Honda no muy lejos", informaron.

Relacionado: URGENTE: Cadillac ROMPE EL SILENCIO sobre Checo Pérez y Ferrari

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

