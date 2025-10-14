close global

Bottas and Pérez with Cadillac-Ferrari

URGENTE: Cadillac ROMPE EL SILENCIO sobre Checo Pérez y Ferrari

URGENTE: Cadillac ROMPE EL SILENCIO sobre Checo Pérez y Ferrari

Aloisio Hernández
Bottas and Pérez with Cadillac-Ferrari

Cadillac rompió el silencio sobre todos los detalles de la ayuda que obtendrán de Ferrari para los test en los que estará Sergio Pérez.

Graeme Lowdon, jefe de equipo, señaló lo siguiente en MotorsportWeek: "Hemos estado analizando las pruebas que un equipo puede realizar según las normas del TPC [pruebas de un coche anterior].

"Somos clientes de Ferrari, así que tiene sentido, pero como digo, no intentamos aprender nada del coche en sí. La verdad es que no me importa, siempre que tenga el tamaño y la forma adecuados.

"Solo sirve para simular, así que ni siquiera me importa el color. Si tomamos prestado un coche de alguien, ese equipo necesita que la FIA apruebe que podamos usarlo", señaló.

Relacionado: ¡Checo Pérez estará FURIOSO! Destapan TRAICIÓN de Valtteri Bottas a Cadillac

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

Ferrari Sergio Pérez Cadillac

