Ha salido a la luz que Valtteri Bottas ha sido de mucha ayuda para otro equipo de la Fórmula 1, a pesar de que es compañero de equipo de Sergio Pérez en Cadillac y muchos ya lo ven como una traición.

Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, reveló en una entrevista la ayuda que ha recibido por parte de Bottas: "Ha sido realmente bueno con Valtteri; ha tenido un gran impacto. En Singapur, salimos juntos a la pista.

"Estoy muy contento de que tenga un asiento para el año que viene; se merece otra oportunidad, y será fantástico verlo de vuelta en la parrilla. Hemos estado trabajando bien juntos y tengo muchas ganas de que lleguen las próximas carreras.

"Me ha dado muchos consejos, sobre todo en circuitos en los que nunca he estado", confesó. Mientras que el corredor mexicano ya trabaja en el simulador y realiza visitas frecuentes a las instalaciones, Valtteri sigue atado a sus responsabilidades con Mercedes.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

