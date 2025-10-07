close global

﻿
Checo Pérez recibe PREOCUPANTE noticia para 2026 con Ferrari

Checo Pérez recibe PREOCUPANTE noticia para 2026 con Ferrari

Checo Pérez recibe PREOCUPANTE noticia para 2026 con Ferrari

Aloisio Hernández
Sergio Perez, Checo Perez, Red Bull, Mexico, Mexican Grand Prix, 2024

Sergio Pérez recibió una preocupante noticia por parte de Ferrari de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1.

De acuerdo con información de Corriere dello Sport, la situación dentro del equipo que le dará el motor a Cadillac no es la mejor: "Las posibles variantes de mercado constituyen hoy en día una densa red, en el centro de la cual se encuentran Mercedes - se dice que tiene una gran ventaja en el diseño del nuevo motor - y su cliente McLaren.

"Aquí: asusta que, en tanta perdición técnica, en Maranello este grupo con estas ideas, en este clima sombrío y tenso, con este jefe de equipo, esté diseñando la máquina que decidirá los destinos ferraristas de los próximos cinco años", señalaron.

Relacionado: ATENCIÓN: El regreso de Checo Pérez con Cadillac, AMENAZADO

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

4861 votos

Ferrari Cadillac

