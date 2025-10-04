ATENCIÓN: El regreso de Checo Pérez con Cadillac, AMENAZADO

El regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 con Cadillac para la temporada 2026 fue amenazado por otra escudería.

Así lo contó ESPN, quienes aseguraron que hubo otro equipo interesado en los servicios del mexicano, pero que por ciertas circunstancias no se pudo concretar y terminó fichando por Cadillac: "General Motors necesitaba un piloto rápido, experimentado, carismático y con influencia en el mercado norteamericano.

"El nombre Checo Pérez se hacía presente de manera automática. incluso desde diciembre que ya se sabía que no seguiría en Red Bull. Había otras oportunidades: Flavio Briatore guiñaba el ojo desde Alpine; Jonathan Wheatley alababa a Pérez desde Sauber.

"Tras bambalinas otros equipos le aseguraban a Checo, que si aguantaba hasta 2027, podían y querían hacerle un espacio. Uno de ellos se dice que fue Haas. Como no estalló la bomba del mercado que se esperaba, obviamente las posibilidades reales para 2026 se redujeron a dos: Cadillac y Alpine", contaron.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

