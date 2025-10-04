La Fórmula 1 en México tendría un cambio histórico luego del regreso confirmado de Sergio Pérez.

De acuerdo con información de la cuenta SofaSports+, la transmisión para los aficionados mexicanos sufrirá cambios considerables: "La Fórmula 1 llega a Sky Sports.

"Disfruta cada carrera en Sky Sports, disponible para suscriptores de Sky e izzi. Y prepárate, porque el próximo año la temporada completa será en exclusiva por Sky Sports", aseguraron.

No se puede negar que el regreso confirmado de Checo con Cadillac para 2026 ha sido un factor crucial para una decisión que involucra millones en dinero y aficionados.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

