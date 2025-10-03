Prensa europea HUMILLA a Red Bull con Checo Pérez

Prensa europea ha humillado a Red Bull Racing usando a Sergio Pérez de cara al próximo Gran Premio de Singapur.

Motorsport.com, reconocido medio de comunicación de automovilismo, dijo lo siguiente sobre el rendimiento de la escudería de Milton Keynes en Marina Bay: "El asesor de Fórmula 1 de Red Bull, Helmut Marko, celebró el "mejor viernes en años" del equipo en un Gran Premio de Singapur, donde históricamente ha disfrutado muy poco éxito.

"Red Bull no ha tomado una sola pole position en el Circuito de Marina Bay Street desde el comienzo de la era híbrida turbo en 2014, con Sergio Pérez proporcionando la única victoria del equipo en la ciudad-estado en 2022", señalaron.

Relacionado: ¡Checo Pérez deja en SHOCK a los fans con nuevo comercial!

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!