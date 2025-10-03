¡Checo Pérez deja en SHOCK a los fans con nuevo comercial!
¡Checo Pérez deja en SHOCK a los fans con nuevo comercial!
Sergio Pérez dejó a sus fans en shock luego de un nuevo comercial que generó ruido en redes sociales.
El piloto mexicano apareció en un nuevo video con uno de sus patrocinadores y hizo algo llamado ASMR, que significa: "Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma" y que es muy viral en las redes sociales.
Por lo tanto, este nuevo comercial del corredor nacido en Jalisco ha generado mucho ruido en los medios de comunicación. Se trata de una receta de café que Checo compartió a sus aficionados.
Relacionado: OFICIAL: Cadillac presenta al NUEVO COMPAÑERO de Checo Pérez
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Checo Hoy: Deja en shocks a sus fans con comercial; Humillan a Red Bull
- hace 11 minutos
F1 Colapinto Hoy: Nueva decepción de Alpine; Arriesgada decisión en Alpine
- 1 hour ago
F1 Hoy: Resultado FP1 y FP2 del GP de Singapur; Horario de clasificación
- 2 hours ago
Prensa europea HUMILLA a Red Bull con Checo Pérez
- 3 hours ago
¡Checo Pérez deja en SHOCK a los fans con nuevo comercial!
- 3 hours ago
ÚLTIMA HORA: FIA hace OFICIAL el CASTIGO a Charles Leclerc por chocar a Lando Norris
- Ayer 18:34
Más leído
OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
- 24 septiembre
ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
- 18 septiembre
¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
- 23 septiembre
El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
- 23 septiembre
El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
- 26 septiembre
OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari
- 26 septiembre