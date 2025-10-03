¡Checo Pérez deja en SHOCK a los fans con nuevo comercial!

Sergio Pérez dejó a sus fans en shock luego de un nuevo comercial que generó ruido en redes sociales.

El piloto mexicano apareció en un nuevo video con uno de sus patrocinadores y hizo algo llamado ASMR, que significa: "Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma" y que es muy viral en las redes sociales.

Por lo tanto, este nuevo comercial del corredor nacido en Jalisco ha generado mucho ruido en los medios de comunicación. Se trata de una receta de café que Checo compartió a sus aficionados.

Relacionado: OFICIAL: Cadillac presenta al NUEVO COMPAÑERO de Checo Pérez

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!