OFICIAL: Cadillac presenta al NUEVO COMPAÑERO de Checo Pérez

Cadillac ha hecho oficial la contratación de un nuevo piloto para completar la alineación junto a Sergio Pérez.

Pietro Fittipaldi reveló su fichaje por el equipo estadounidense en una publicación compartida en sus canales oficiales de redes sociales: "¡Estoy muy orgulloso de finalmente compartir que me he unido a Cadillac_F1!

"Durante los últimos meses, hemos estado trabajando juntos en el desarrollo del monoplaza de F1 2026 del equipo mediante pruebas de simulación y simulaciones completas de GP.

"¡Es un privilegio formar parte de una marca tan icónica como Cadillac!", comentó el corredor latinoamericano.

Pietro se une a la alineación que tiene a Checo Pérez como piloto principal, Valtteri Bottas como compañero de equipo y Colton Herta como corredor de pruebas o de simulador.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

