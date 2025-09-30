Cadillac habría cerrado el fichaje de una estrella de la Fórmula 1 para juntar con Sergio Pérez en 2026.

De acuerdo con el reporte de Motorsport-Magazín, la escudería estadounidense se ha movido para conseguir una nueva contratación rumbo a su debut en la máxima categoría con el piloto nacido en Jalisco.

"Adam Baker, el ex jefe de Audi Formula Racing, se convertirá en director de operaciones de la fábrica de motores de Cadillac, según información de Motorsport-Magazin.com.

"Cadillac encontró en Baker al hombre ideal para el proyecto. Este australiano, ciudadano alemán desde 2018, fue el responsable de la fundación de Audi Formula Racing GmbH en Neuburg an der Donau y participó desde el principio.

"En Cadillac, Baker ahora puede volver a construir un departamento de motores para Fórmula 1. En Charlotte, se reunirá con Russ O'Blenes, quien dirige GM Performance Power Units como CEO", informaron.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

