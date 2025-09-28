Cadillac reveló detalles sobre el acuerdo con Ferrari y que podría tren repercusiones importantes en el futuro de Sergio Pérez.

Graeme Lowdon, jefe de equipo, habló a profundidad en AutoRacer.It sobre la asociación con la Scuderia de Maranello: “Solo tomaremos la unidad de potencia y los componentes internos de la caja de cambios.

"Construimos nosotros mismos la carcasa de la caja de cambios, así como toda la suspensión. Es diferente de los acuerdos que Ferrari tiene con otros equipos. Vamos según lo previsto.

"Cuando recibimos la confirmación de nuestra inscripción en marzo, instalamos contadores regresivos en todas nuestras oficinas marcando los días hasta la primera salida del coche y el primer GP", reveló.

Esto resulta crucial para el piloto nacido en Jalisco si es que quiere tener una carrera longeva en la escudería estadounidense, por lo que son indicios de buenas noticias para el futuro de Checo y así evitar su retiro de la F1.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

