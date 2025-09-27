Han confirmado que Sergio Pérez ha vencido a Valtteri Bottas y será el piloto líder de Cadillac.

Al menos eso es lo que dice en sus redes sociales David Perogil, periodista de automovilismo, luego de observar una serie de pruebas compartidas por Cadillac: "Bottas, empieza a desesperar viendo que su momento de probar el vehículo y cositas se puede demorar hasta enero.

"Como ya os avisé, es lo que tiene ser el piloto dos y que la escudería no te tenga en palmitas, no te tenga como el centro de todo el proyecto, que es lo que es en Cadillac F1, Checo Pérez.

"Esto no lo digo yo, esto lo voy a demostrar ahora mismo al cien por cien: Empezando por esta imagen que muchos habréis visto, Checo Pérez, en las redes de Cadillac, en la historia de Cadillac, qué bonito. Fijaos cómo le está esperando toda la plantilla de Cadillac para saludarle personalmente. Y Dan Towriss, el CEO", reveló.

Relacionado: Checo Pérez tendrá VENTAJA por encima de TODOS los pilotos de la F1

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!