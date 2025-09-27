Checo Pérez tendrá VENTAJA por encima de TODOS los pilotos de la F1

Sergio Pérez tendrá una importante ventaja para la temporada 2026 de la Fórmula 1 y que ninguno de los corredores del campeonato actual ha tenido.

De acuerdo con las palabras de Graeme Lowdon, jefe del equipo, publicadas por AutoRacer.it, Cadillac y el corredor mexicano contarán en 2026 con un número de test superior al que hubo en 2025.

"Una de las ventajas que tenemos es que, a diferencia de un año normal, donde solo hay tres días de pruebas, en 2026 habrá una prueba inicial en Barcelona y luego dos pruebas adicionales en Baréin.

"Tendremos el triple de pruebas, lo que también ayudará a ponerse al día", aseguró el directivo de la escudería estadounidense.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

