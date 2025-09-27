Cadillac ha hablado honestamente sobre la cruda verdad detrás del fichaje de Sergio Pérez para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Graeme Lowdon, jefe de equipo, habló al respecto en palabras publicadas por AutoRacer.it: “En cuanto a sus características, tienen que ser rápidos. Estos chicos lo son: entre ambos han ganado 16 carreras y 106 podios, saben conducir coches de carreras. Hay muchos jóvenes que quieren entrar en la F1 y son rápidos, pero estos dos también tienen mucha experiencia en otros equipos.

"Entienden lo que funciona y lo que no. No necesitamos explicarles cómo se comporta la prensa ni los medios de comunicación. Básicamente, entienden lo que se necesita para que un equipo trabaje bien en conjunto, para estar cohesionado.

"Y este es un gran reto para un novato: quizá vengan de la F2 o la F3, donde se trabaja con una docena de personas, pero en la F1 hay mil personas y tú eres el punto focal, eres el que sale en televisión, el que informa de todo, el que conduce. Tener gente que ya ha pasado por estas cosas es muy valioso", comentó.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

