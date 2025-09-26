BOMBAZO: Checo Pérez recibe LUZ VERDE de Ferrari

Sergio Pérez ha recibido luz verde de Ferrari de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Charles Leclerc, cuestionado por SkySports sobre el rendimiento del motor de la Scuderia para el próximo año, dijo lo siguiente: "¿PU 2026? No lo sé, hay rumores por todas partes. No podemos decir dónde están los demás, pero no importa, tenemos que centrarnos en nosotros mismos. Estoy satisfecho con nuestro trabajo", aseguró.

Una información relevante para el corredor mexicano, puesto que Cadillac usará la Unidad de Potencia italiana en su temporada de debut en 2026. El hecho de que su colega monegasco diga que está satisfecho, deja buenas sensaciones.

Como hay un cambio de reglamentaciones, el contar con un motor confiable y veloz es clave para tomar cualquier tipo de ventaja con respecto a otras escuderías que también comenzarán de cero.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

