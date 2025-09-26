ÚLTIMA HORA: ¡Checo Pérez finalmente se pone al VOLANTE en 2025!

Sergio Pérez ya se ha puesto al volante en la temporada 2025 de la Fórmula 1 con Cadillac.

En redes sociales ha surgido un video en el que se puede ver al corredor nacido en Jalisco en un simulador bastante avanzado. Esto marca un gran comienzo en la preparación de Checo para el Campeonato Mundial 2026 de la F1.

Pero no solamente eso, ya que se confirma que el nacido en Jalisco ya tomó ventaja con respecto a Valtteri Bottas rumbo al debut del equipo en el año siguiente. Aunque el número 11 estuvo una campaña completa sin correr, esto le dará la preparación necesaria para ponerse a punto.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

