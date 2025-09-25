close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Sergio Perez, Red Bull, Britain, 2024

Checo Pérez ya hace de LÍDER en Cadillac y lanza ORDENES al equipo

Checo Pérez ya hace de LÍDER en Cadillac y lanza ORDENES al equipo

Aloisio Hernández
Sergio Perez, Red Bull, Britain, 2024

Sergio Pérez ya está ejerciendo su papel de líder dentro de Cadillac e incluso lanzó una serie de ordenes.

La escudería norteamericana publicó en sus redes sociales un video en el que se puede apreciar al corredor mexicano dando un importante mensaje a la fábrica que hará su monoplaza de 2026.

Esto fue lo que dijo: “Obviamente es importante comenzar bien, ¿sabes? Pero para mí es un poco irrelevante dónde empezamos, dónde terminamos y el progreso que podamos lograr, siempre que tengamos bien establecidos todos los fundamentos", comentó el nacido en Jalisco.

Se espera que el piloto número 11 sea el principal dentro de Cadillac, por lo menos, en los trabajos para el siguiente Mundial. Esto es debido a que Valtteri Bottas no puede unirse aún por sus responsabilidades con Mercedes.

Relacionado: CONFIRMADO: Cadillac prepara BOMBAZO para Checo Pérez

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

3791 votos

Relacionado

Sergio Pérez Cadillac

Últimas Noticias

F1 Hoy: Alonso sacrifica todo por la Fórmula 1; El mayor aprendizaje de Colapinto en Alpine
Formula 1

F1 Hoy: Alonso sacrifica todo por la Fórmula 1; El mayor aprendizaje de Colapinto en Alpine

  • 1 hour ago
Checo Pérez ya hace de LÍDER en Cadillac y lanza ORDENES al equipo
Cadillac

Checo Pérez ya hace de LÍDER en Cadillac y lanza ORDENES al equipo

  • 1 hour ago
El mayor APRENDIZAJE de Colapinto en Alpine
Alpine

El mayor APRENDIZAJE de Colapinto en Alpine

  • 2 hours ago
URGENTE: Aseguran que Mercedes ARRUINÓ la carrera de Kimi Antonelli
Mercedes

URGENTE: Aseguran que Mercedes ARRUINÓ la carrera de Kimi Antonelli

  • 2 hours ago
¡Destapan TERRIBLE SECRETO sobre el Ferrari de 2025!
Ferrari

¡Destapan TERRIBLE SECRETO sobre el Ferrari de 2025!

  • 2 hours ago
Mercedes califica a Kimi Antonelli de
Mercedes

Mercedes califica a Kimi Antonelli de "CAMPEÓN"

  • 2 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
40.000+ views

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez

  • 6 septiembre
 ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!

  • 18 septiembre
 OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
10.000+ views

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina

  • ayer 15:00
 El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
5.000+ views

El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac

  • 23 septiembre
 ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
2.500+ views

ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez

  • 5 septiembre
 ¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
2.500+ views

¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!

  • 23 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x