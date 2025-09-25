Sergio Pérez ya está ejerciendo su papel de líder dentro de Cadillac e incluso lanzó una serie de ordenes.

La escudería norteamericana publicó en sus redes sociales un video en el que se puede apreciar al corredor mexicano dando un importante mensaje a la fábrica que hará su monoplaza de 2026.

Esto fue lo que dijo: “Obviamente es importante comenzar bien, ¿sabes? Pero para mí es un poco irrelevante dónde empezamos, dónde terminamos y el progreso que podamos lograr, siempre que tengamos bien establecidos todos los fundamentos", comentó el nacido en Jalisco.

Se espera que el piloto número 11 sea el principal dentro de Cadillac, por lo menos, en los trabajos para el siguiente Mundial. Esto es debido a que Valtteri Bottas no puede unirse aún por sus responsabilidades con Mercedes.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

