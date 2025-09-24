CONFIRMADO: Cadillac prepara BOMBAZO para Checo Pérez

Sergio Pérez y Cadillac tienen preparado un bombazo para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el equipo del corredor nacido en Jalisco ya están trabajando en más fichajes: "Alguien que nos preguntaba en torno a si era cierto que el personal de Red Bull se ha ido a Cadillac, sí, y de otros equipos de Fórmula 1 también.

"Dan Towriss decía hace poco que han hecho ya una gran contratación que todavía no la pueden anunciar, no es Cristian Horner, Cristian Horner no va a ir a Cadillac y Dan Towriss lo ha dicho muy claro.

"Después de haber sido team principal, tú pensarías que menos que eso no creo que esté dentro de las opciones y más bien lo contrario, ser no solamente el team principal, sino ser tal vez el dueño de su equipo", reportaron.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

