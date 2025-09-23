¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!

Sergio Pérez logró poner a Cadillac por encima de Ferrari, Red Bull y cualquier otro equipo dentro de la Fórmula 1 en 2025.

De acuerdo con información de la plataforma Zoomph, marca especializada en números de marketing de los equipos y empresas en el deporte alrededor del mundo, el anuncio del regreso del corredor mexicano fue mucho más grande de lo que muchos piensan.

Esto fue lo que compartieron en un reporte: "El mes pasado, el equipo de Fórmula 1 Cadillac anunció a Valtteri Bottas y Sergio Pérez como su alineación de pilotos para 2026, y la noticia explotó en las redes sociales.

"Ese día, Cadillac_F1 obtuvo más impresiones y participación proyectadas que cualquier equipo F1 en un solo día esta temporada", aseguraron en un post compartido en sus redes.

Relacionado: El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!