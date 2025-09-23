El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac

Sergio Pérez lanzó un nuevo ataque contra Red Bull Racing usando a Cadillac tras fichar con ellos para la temporada 2026.

Durante un evento público, el corredor nacido en Jalisco compartió una serie de declaraciones en las que destacó la diferencia de su nuevo equipo con los anteriores: "Quiero regresar a una Fórmula 1 que disfrute y estar trabajando con un equipo que tenga la misma visión que yo.

"Y creo que eso lo encontré en Cadillac. Entonces estoy muy ilusionado con ese regreso. Y ya, en enero ya tendremos nuestro auto que estaremos trabajando con el equipo.

"Para mí es importante manejar algo este año por todas las sensaciones. Especialmente el cuello, la parte física, para darle a mi cuerpo un recordatorio de lo que se viene", comentó.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

