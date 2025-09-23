BREAKING: Checo Pérez quiere ADELANTAR su regreso a F1 para 2025

Sergio Pérez confesó que estaría buscando adelantar su regreso a la Fórmula 1 para la temporada 2025.

Hablando en conferencia de prensa, el corredor mexicano dijo lo siguiente sobre su preparación de cara a la campaña 2026: "Para mí es importante manejar algo este año por todas las sensaciones.

"Especialmente el cuello, la parte física, para darle a mi cuerpo un recordatorio de lo que se viene. Y ya, en enero ya tendremos nuestro auto que estaremos trabajando con el equipo.

“La siguiente semana voy a estar en la fábrica, en Charlotte y en Inglaterra. Voy a estar ya en el simulador y está en planes que pruebe un coche Fórmula 1, primero para trabajar y estar lo más preparados posibles para el inicio de año", señaló.

Relacionado: BOMBAZO: Confirman FICHAJES que Checo Pérez se ROBÓ de Red Bull para Cadillac

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!