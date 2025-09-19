BOMBAZO: Confirman FICHAJES que Checo Pérez se ROBÓ de Red Bull para Cadillac

Confirmaron que Sergio Pérez se robó unos fichajes de Red Bull Racing para sumarlos a Cadillac de cara a su regreso a la Fórmula 1 en la temporada 2026.

Según información del reconocido periodista Kym Illman, el piloto nacido en Jalisco se llevó elementos de la escudería de Milton Keynes para su nuevo equipo en la máxima categoría.

"¿Dónde estará Checo para la temporada 2026? Dada la logística que implica tener a su esposa y cuatro hijos, seguirá teniendo México como base y se mudará a Madrid para el verano europeo. Sin duda, tener un jet privado ayuda con eso.

"También está contento de volver a trabajar con algunos miembros del equipo de marketing de Red Bull que han aceptado ofertas de Cadillac. Quizás hayan visto recientemente estas fotos de Checo y su esposa Carola en el Abierto de Estados Unidos. Fue invitado de Cadillac", reveló.

Relacionado: Cadillac toma POLÉMICA decisión con Ferrari que AFECTA a Checo Pérez

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!