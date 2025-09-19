Cadillac anunció que ha tomado una decisión con respecto a Ferrari que podría poner en peligro a Sergio Pérez para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

En declaraciones publicadas por Motorsport.com, Graeme Lowdon aclaró los detalles de la asociación con la Scuderia y las piezas que tomarán para el monoplaza del corredor mexicano.

"En comparación con los otros clientes de Ferrari, de los que toman unidades de potencia, caja de cambios y suspensiones, nosotros solo tomaremos unidades de potencia y las partes internas de la caja de cambios. Así que estamos construyendo la caja de cambios y todo lo demás. Estamos haciendo las suspensiones.

"Al final estamos formando un equipo de un Constructor. El último equipo que entró en la F1 fue Haas y el reglamento era muy diferente en ese momento. Podrías haber tomado casi un coche entero de un fabricante. Ahora puedes tomar mucho menos. Por supuesto, en teoría podríamos tomar más suspensiones y otras cosas.

"Pero en algún momento tenemos que diseñar los componentes para alimentar nuestras ambiciones. Así que decidimos dar estos pasos desde el principio", dijo el jefe de equipo.

Relacionado: ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!