Cadillac toma POLÉMICA decisión con Ferrari que AFECTA a Checo Pérez
Cadillac toma POLÉMICA decisión con Ferrari que AFECTA a Checo Pérez
Cadillac anunció que ha tomado una decisión con respecto a Ferrari que podría poner en peligro a Sergio Pérez para la temporada 2026 de la Fórmula 1.
En declaraciones publicadas por Motorsport.com, Graeme Lowdon aclaró los detalles de la asociación con la Scuderia y las piezas que tomarán para el monoplaza del corredor mexicano.
"En comparación con los otros clientes de Ferrari, de los que toman unidades de potencia, caja de cambios y suspensiones, nosotros solo tomaremos unidades de potencia y las partes internas de la caja de cambios. Así que estamos construyendo la caja de cambios y todo lo demás. Estamos haciendo las suspensiones.
"Al final estamos formando un equipo de un Constructor. El último equipo que entró en la F1 fue Haas y el reglamento era muy diferente en ese momento. Podrías haber tomado casi un coche entero de un fabricante. Ahora puedes tomar mucho menos. Por supuesto, en teoría podríamos tomar más suspensiones y otras cosas.
"Pero en algún momento tenemos que diseñar los componentes para alimentar nuestras ambiciones. Así que decidimos dar estos pasos desde el principio", dijo el jefe de equipo.
Relacionado: ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
BOMBAZO: Confirman FICHAJES que Checo Pérez se ROBÓ de Red Bull para Cadillac
- 3 hours ago
F1 Hoy: Resultados FP1 y FP2; Horarios de qualy en Azerbaiyán
- 1 hour ago
Cadillac toma POLÉMICA decisión con Ferrari que AFECTA a Checo Pérez
- Ayer 20:00
REVELADO: Franco Colapinto aclara su DIFERENCIA con el auto de Pierre Gasly
- Ayer 18:30
Lewis Hamilton destapa el SECRETO de su SÚPER VIERNES con Ferrari en Bakú
- Ayer 18:09
Kimi Antonelli revela SERIOS PROBLEMAS tras el viernes en Azerbaiyán
- Ayer 17:59
Más leído
ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
- 6 septiembre
El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
- 1 septiembre
ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
- 5 septiembre
URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
- 4 septiembre
ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
- 18 septiembre
Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia
- 6 septiembre